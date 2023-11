Se registra Verónica Delgadillo como precandidata de MC a la alcaldía de Guadalajara

Esta tarde se registró como precandidata a la alcaldía de Guadalajara por el partido Movimiento Ciudadano, la senadora con licencia Verónica Delgadillo García.

Con aplausos y al grito de “presidenta, presidenta”, Verónica Delgadillo se registró en las oficinas del partido Movimiento Ciudadano ubicadas en Avenida La Paz.

“Yo quiero decirles que hoy es un día muy importante en mi vida, es un día que representa muchas cosas, estoy segura que estamos haciendo historia”, dijo.

Frente a los liderazgos de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, aseguró que trabajará incansablemente para ganar las elecciones en el municipio de Guadalajara que disputará contra el abanderado de Morena.

“Guadalajara tiene un gran reto porque frente a nosotros tiene un gobierno federal que le ha dado la espalda a los ciudadanos, un gobierno federal autoritario centralista, un gobierno que destruye a las instituciones y no cree en la democracia y que va a operar con todos los recursos y toda su maquinaria para destruir lo que hemos construido con tanta fuerza, no nos podemos dejar”, afirmó.

Agradeció a otros aspirantes que, para que en unidad, se pudiera construir una sola candidatura.

“Yo llegué a este movimiento hace doce años como una brigadista más y yo no levanté la mano para ser alguien, levanté la mano para formar parte de algo y ese algo era el equipo que iba a transformar la ciudad y Jalisco”, recordó´.

Destacó que nació en el barrio de Talpita hace 41 años que era una colonia abandonada y donde se registrara una desigualdad social.

“Por eso me uní a este movimiento, nunca me imaginé que me iban a dar esa oportunidad primero a ser brigadista y luego a ser candidata a diputada”, añadió.

Manuel Romo, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, hizo entrega del registro de forma oficial a Verónica Delgadillo García.

