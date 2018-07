Se quedaría el Frente con 18 distritos federales de Jalisco

La alianza Por México Al Frente se perfila como la ganadora en la elección de diputados federales por Jalisco, aventaja en 18 de los 20 distritos de la entidad.



Según la información del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la coalición PAN, PRD y MC; ganaría los distritos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 20.



El Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue relegado y no consigue ganar ningún distrito. Por su parte, la coalición Juntos Haremos Historia adelanta en los distritos 5 de Puerto Vallarta y el 16 con cabecera en Tlaquepaque.



En algunos distritos como el siete, con cabecera en Tonalá, el quince con cabecera en el municipio de La Barca y el 16 de Tlaquepaque; la diferencia entre el candidato puntero del Frente y el de la coalición ronda el uno por ciento. En esos casos podrían darse recuentos.



Diputados locales que buscaban saltar a la legislatura federal no lo conseguirían, es el caso de los priistas Jorge Arana, Salvador Arellano, María del Refugio Ruíz Moreno y Anahí Olguín. También el emecista, Ramón Demetrio Guerrero, pierde en el distrito cinco de Puerto Vallarta.



Los candidatos independientes no lograron mayoría en los distritos en que compitieron. Rodrigo Cornejo, Pablo Montaño y Alberto Vale, de la agrupación Wikipolítica fueron derrotados en los distritos 8, 10 y 13 por los contendientes postulados por el Frente. Otro independiente en el distrito 13 Aníbal Gomez Marquina tampoco consiguió respaldos.



Jaliscienses que se perfilan a la Cámara de Diputados



Distrito 1.- Por Jalisco Al Frente, Eduardo Ron Ramos

Distrito 2.- Por Jalisco Al Frente, Martha Estela Romo Cuellar

Distrito 3.- Por Jalisco Al Frente, Guadalupe Romo Romo

Distrito 4.- Por Jalisco Al Frente, Mario Alberto Rodríguez Carrillo

Distrito 5.- Juntos Haremos Historia, Lorena Socorro Jiménez Andrade

Distrito 6.- Por Jalisco Al Frente, Fabiola Loya Hernández

Distrito 7.- Por Jalisco Al Frente Juan Carlos Villareal

Distrito 8.- Por Jalisco Al Frente Abril Álcala Padilla

Distrito 9.- Por México Al Frente, Carmen Julia Prudencio González

Distrito 10.- Por México Al Frente, Geraldina Isabel Herrera Vega

Distrito 11.- Por México Al Frente, Kehila Abigail Ku Escalante

Distrito 12.- Por México Al Frente, Adriana Gabriela Medina Ortiz

Distrito 13.- Por México Al Frente, Lourdes Celina Contreras González

Distrito 14.- Por México Al Frente, Juan Francisco Ramírez Salcido

Distrito 15.- Por México Al Frente, Abasalón García Ochoa

Distrito 16.- Juntos Haremos Historia, Laura Imelda Pérez Segura

Distrito 17.- Por México Al Frente, Juan Martín Espinoza Cárdenas

Distrito 18.- Por México Al Frente, Mónica Almeida López

Distrito 19.- Por México Al Frente, Alberto Esquer Gutiérrez

Distrito 20.- Por México Al Frente, Ana Patricia González García

LS