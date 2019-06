Se manifiestan frente al Congreso de Jalisco; piden control de confianza para todos

Exámenes de control de confianza para todos incluyendo ciudadanos y diputados, fue lo que exigió un grupo de aproximadamente 200 manifestantes con pancartas y vestidos de rojo esta mañana frente al Congreso de Jalisco.

Los asistentes, quienes se refirieron como familiares de presos, caminaron desde el Parque Rojo, de donde salieron a las diez de la mañana.

“Somos víctimas del sistema porque tenemos familiares en la penal. Es una manera de hablar por ellos. Queremos que se haga y se imparta justicia de buena manera: que no haya presión o un control y que se hagan los exámenes de control de confianza a todos para tener una igualdad”, refirió uno de los participantes, quien no quiso dar nombre porque, según dijo, no hay representantes.

“No venimos de parte de nadie”, insistió el manifestante.

Por su parte, el Poder Judicial se deslindó de dicha protesta y negó que fuera algún sindicato.

NM