Se destapa la diputada Cecilia Márquez para el Gobierno del Estado

Con el eslogan de que en Jalisco también hay plan C de coordinadora, C de comporomiso, C de Cecy Márquez, esta mañana la diputada federal por Morena, Cecilia Márquez, se destapó esta para ser la candidata del partido Morena al Gobierno del Estado.

“Quiero decirte que estamos listos y listas para hacer que la transformación llegue a nuestro estado, las mujeres en Jalisco estamos dispuestas a luchar, somos nosotros quienes hemos dado la voz a todas aquellas que han sido víctimas de violencia, la honestidad y ética no se fingen, se demuestra”, dijo en su red social de Twitter.

Añadió que Jalisco no es de un gobernante y de caprichos, es de patria y la patria se defiende.

“Estoy segura que somos más los que queremos escribir otra historia para Jalisco igual que ustedes yo estoy listo para que el cambio de régimen llegue a todos los niveles. Jalisco va a ser gobernado por una mujer y esa mujer les va a demostrar que los buenos gobiernos sí existen y que la historia de nuestro estado sí se puede transformar”, concluyó.

Otras mujeres que se han mencionado para buscar la candidatura al Gobierno del Estado son la senadora Verónica Delgadillo por Movimiento Ciudadano, la diputada local María Padilla por Morena, Diana González, presidenta del PAN.

