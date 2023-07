Luego de que la senadora por el PAN, Xóchitl Gálvez, ganara terreno en la opinión pública, como la figura quién podría representar a la alianza entre el PAN, PRI, y el PRD, desbancando al diputado federal, Santiago Creel, el legislador aseguró que al momento no hay contienda, sino unidad, y que la senadora ha llegado a enriquecer al movimiento.

“Yo le di la bienvenida y fui el primero, es amiga y compañera, y ella viene a enriquecer este proceso. Y así lo veo con Enrique de la Madrid, con Beatriz Paredes y con el resto, vamos a hacer un gran equipo. La gente va a decidir quién debe de coordinar el Frente Amplio por México, y yo ya tomé mi decisión, la gente va a decidir en dónde debo estar, pero ahí voy a estar, que nadie dude de eso”, dijo en entrevista a medios de comunicación en su visita a Jalisco.

Para el diputado “el momento de las mujeres” siempre ha sido, destacando que hoy la paridad sea un principio constitucional, sin embargo, dijo, será la ciudadanía la que decida si es él o será Xóchitl quien represente a la agrupación en el siguiente proceso electoral.

Por otra parte insistió en que no dejará su cargo dentro de la Cámara para dar paso al proceso electoral, pues dijo “no va a dejar descabezado al Congreso”, pues además fue el Pleno quien votó para que fuera él quien presidiera la mesa directiva, que además está en periodo de receso.

“Voy a seguir cumpliendo mis responsabilidades, porque lo que quieren en el fondo (los integrantes de Morena) es quitarme por las acciones de controversia que he puesto en contra del Presidente, porque el Presidente ha invadido el Congreso al cambiar los términos de transparencia en sus grandes obras”, dijo.

Creel Miranda, al igual que el resto de figuras de otros partidos que ya han comenzado a desfilar en sus giras por el País, sustentó tales acciones aseverando que se encuentran normadas por el INE, además de que “se han cuidado los procesos” en todo momento, sin dejar de lado que, dijo, en la Alianza será la ciudadanía quien decida quién será quien encabece la candidatura de cara a la elección del 2024.

Por otra parte, desde el ámbito local el diputado reconoció la decisión del gobernador de Jalisco de no contender por la presidencia de México por Movimiento Ciudadano, y aunque no especificó una invitación, recordó que la alianza no busca ser una imposición o condicionamiento, sino generar las condiciones para que los partidos puedan fortalecerse y se genere una expansión del frente.

“Estoy muy contento además de ver a mi amigo Enrique de tomar esa decisión, de buscar la manera en la que vayamos todos juntos”, añadió.

Por otra parte, aseveró que Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, es su amigo, y no quita el dedo del renglón de que pueda sumar al partido al bloque opositor “aunque ahora no se le vea con esa claridad con la que muchos le quisieran ver”, finalizó.

MF