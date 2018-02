Sancionarán a socios de ERT que incumplan con registro

El próximo miércoles vence el plazo para que los socios de Empresas de Redes de Transporte (ERT) se inscriban ante el Registro Estatal, en caso de no cumplir se aplicará la ley con sanciones por 10 mil 800 pesos, además las unidades serán retiradas de circulación, esto, a partir del 1 de marzo.

"La ley es muy clara, implica que aquella persona con su vehículo que esté prestando un servicio de transporte público no autorizado, entonces ese vehículo tiene que ser retirado e infraccionado", indicó José Luis Quiroz, director Jurídico de la Secretaría de Movilidad (Semov).

Sin embargo, existe la posibilidad de que soliciten una nueva prórroga para realizar el proceso de empadronamiento, misma que se analizaría.

"El 28 de febrero se vence el término, pero no sabemos hasta ahorita porque no se ha presentado ningún planteamiento si va a haber prórroga o no, porque no ha habido ninguna solicitud expresa por alguna de las empresas", explicó el funcionario.

Son cinco las ERT registradas ante la Semov, se trata de Uber, Cabify, CityDrive, Easy Taxi y Siggo.

En meses pasados Semov informó que habían acudido a registrarse mil 619 vehículos: 214 de Siggo, 62 de Cabify, 63 de City Drive, seis de Easy Taxi, 152 prestadores en más de una plataforma y mil 122 de Uber.

Sin embargo, son alrededor de 26 mil unidades de ERT las que operan en la metrópoli.

Los vehículos inscritos al Registro Estatal cuentan con un formato en la cajuela, una especie de recibo que acredita que ya realizaron el trámite.

