Salvador Zamora se "destapa"; va por Guadalajara o Jalisco

El alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora, se “destapó” para buscar la candidatura a Guadalajara o Jalisco en el 2024 durante su Cuarto Informe de gobierno.

“Estoy listo para lo que viene. Me siento preparado, me siento fuerte, me siento entero y me siento lo suficientemente activo para dar y entregar todo por la Ciudad de Guadalajara y el Estado de Jalisco”, dijo.

Como argumentos, señaló que el desarrollo de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) no se entiende sin la influencia de Tlajomulco.

“El crecimiento de la ciudad de Guadalajara no se explica hoy sin Tlajomulco. Desde Tlajo hemos puesto todo para sacar adelante la agenda metropolitana y dar un trato justo a Jalisco”, comentó.

Pero también que “estoy listo para seguir trabajando para Guadalajara, Jalisco y México”.

En su discurso también resaltó que siempre ha sido “leal y creador de soluciones”, por lo que se puso al servicio del partido Movimiento Ciudadano rumbo a las próximas elecciones.

“Tenemos muchos años construyendo este proyecto, por eso tengo un profundo cariño y respeto para nuestro movimiento. Me ha tocado dar la batalla desde distintas trincheras: desde a ras de piso, desde distintas representaciones, pero siempre, siempre lo he hecho sabiendo cerrar filas. Siempre he sido parte de las soluciones y nunca de los problemas”, señaló.

GC