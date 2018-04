Salvador Cosío va por una Proepa autónoma

Con la intención de fortalecer a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), el candidato del Partido Verde Salvador Cosío Gaona, señaló que buscará convertir a la dependencia en autónoma y con la suficiente fortaleza para sancionar a quienes incurran en delitos medioambientales.

“La Proepa, así cómo está es una entidad inservible, no ha funcionado, impone sanciones que no se pueden cumplir, no tiene fuerza, ni técnica ni social ni moral, se debe innovar para que sea un ente de Estado, con personalidad, patrimonio propio, autonomía del poder, para que tenga la posibilidad de ser una entidad fuerte, cohersitiva, y que abone al buen ambiente de Jalisco”, declaró Cosío Gaona.

El candidato también señaló que la Proepa deberá mantenerse al margen de los poderes establecidos en Jalisco; además de tener un rol claro y una jerarquía suficiente para poder ser un actor con el peso suficiente para emprender acciones claras y sancionar los ilícitos.

El abanderado del Verde, precisó que la Proepa debe conducirse al margen de los “porque ahora mismo no tiene fortaleza técnica ni dientes”.

Cosío Gaona puntualizó que buscará que la Proepa se convierta en “un convertirse en un organismo constitucional autónomo, del nivel de la Comisión Estatal de Derechos Humanos o el Itei”.

Dentro de las acciones de su campaña, el candidato visitó el mercado de Santa Tere, donde recibió quejas sobre la inseguridad y la burocracia que aún persisten en la Entidad.