Aunque tiene 23 años con diabetes, el jalisciense Jaime Quezada dice que en el último año se ha sentido mejor desde que comenzó a hacer ejercicio e inyectarse insulina, lo que redujo la cantidad de medicamentos que toma. Además, se siente más fuerte.

“Se siente mejor, y uno conoce su cuerpo, sabe cuál es la dosis que le hace mejor. Yo antes le tenía miedo, porque la gente me decía que no me pusiera eso, que porque salía peor”.

Quezada, quien tiene 70 años, recuerda que hace diez años tomaba hasta seis pastillas al día, pero su dosis bajó de medicamentos a dos pastillas diarias ahora que se inyecta insulina. Y por la mañana sale a caminar por recomendación de sus doctores. “La diabetes con el tiempo te debilita el cuerpo. Pero con la dieta sí mejora, cuando me excedo en la comida es cuando me siento mal”.

Explica que evita comer alimentos con mucha azúcar, grasa o carnes rojas, aunque su debilidad es el pan dulce. “Con la insulina puedo comer más cosas porque antes me daban más medicamentos por el azúcar”.

Sobre la atención que recibe en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), dice que es buena, aunque en algunas ocasiones no tiene seguimiento del mismo doctor. “Lo bueno es que allí mismo me dan todos mis medicamentos”.

Acerca del Día Mundial de la Diabetes, que se festeja este próximo 14 de noviembre, considera que algo muy importante para las personas que padecen esta enfermedad, es hacer ejercicio y cuidar la dieta. “Los doctores me dan recetas de comidas, pero seguirlas al pie de la letra es muy caro. Un familiar también me dice eso; que a duras penas le alcanza para los frijoles, y no tiene dinero para los alimentos. Yo dentro de lo que puedo sigo, y trato de evitar el pan y lo dulce”.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) describe que el Día Mundial de la Diabetes fue creado en 1991 por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Diabetes en respuesta al aumento de la preocupación por la creciente amenaza para la salud que representa esta enfermedad.

“Se celebra cada año el 14 de noviembre, aniversario del nacimiento de Sir Frederick Banting, quien descubrió la insulina junto con Charles Best en 1922. Este día representa la mayor campaña de sensibilización sobre diabetes del mundo, alcanzando una audiencia global de más de mil millones de personas en 165 países. La campaña llama la atención hacia problemas de máxima importancia para el mundo de la diabetes y mantiene esta afección bajo el punto de mira público y político”.

Tipos de diabetes

Tipo 1. Suele aparecer con mayor frecuencia en la juventud, afectando directamente al páncreas al producir poca o nada de insulina.

Tipo 2. Es el tipo de diabetes más común, sucede cuando el cuerpo es incapaz de producir insulina y se acumula la glucosa en la sangre; representa la mayoría de los casos y se manifiesta generalmente en adultos, muchas veces con obesidad.

Piden no tener miedo a la insulina

Algunas personas con diabetes refieren que les da miedo usar la insulina, ya que hay distintos mitos sobre su uso. Al respecto, Iris Monserrat Llamas, del Departamento de Biología Molecular y Genómica de la Universidad de Guadalajara (UdeG), cuenta que son creencias que se han mantenido por muchos años.

“Pero realmente la insulina es algo natural que está en nuestro cuerpo, se produce porque la necesitamos, la diferencia es que se toma cuando no se produce bien o no se tiene la suficiente”.

Explica que no es un medicamento, sino una hormona que se inyecta como un tratamiento, pero sí se tiene que tomar de manera controlada. “Si la tienen que usar, no quiere decir que se están muriendo, pero como todas las personas somos distintas necesitamos tratamientos individuales”.

Menciona que cuando los médicos lo recomiendan es para evitar forzar los órganos. “Y ayuda a que tenga un control glucémico más adecuado. No hace daño siempre y cuando esté bien indicado, sin que sea en exceso y monitoreada”.

Voz del experto

Ixtlilxóchitl Flores, coordinadora de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad de Guadalajara

Falta diagnóstico

La académica destaca que hay un subregistro de casos de diabetes, ya que muchas personas no saben que padecen la enfermedad. Refiere que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 indica que aproximadamente el 10% de la población adulta en México vive con diabetes mellitus diagnosticada. “Pero tenemos personas que la tienen pero no se conocen con la enfermedad. La sintomatología a veces la referimos a otros malestares, pero ha habido un incremento porque además en la encuesta anterior el 5% vivía con diabetes”.

Sobre políticas públicas en Jalisco, informa que en octubre de 2022 se aprobó un programa para atender y tratar la diabetes tipo 1, que afecta principalmente a niños por alguna condición de nacimiento. “Se tenía el problema que la atención del Seguro Popular no cubría la cantidad de insulina para que los niños tuvieran medicamentos, eso generaba un descontrol en su glucosa, además de complicaciones como insuficiencia renal crónica”.

Por eso considera que este programa es positivo, aunque no se han dado a conocer los resultados. “Aunque en este momento no podríamos evaluarla a mayor profundidad, porque apenas tiene un año. La parte interesante es que a pesar de los cambios de gobierno, se tiene que dar continuidad”. Agrega que la recomendación es que se pueda evaluar el impacto para poder hacer ajustes al programa.

CT