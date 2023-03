La Delegación Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) abatió el rezago de consultas de especialidades que se generó en los dos años pasados por la pandemia del COVID-19.

Karla Guadalupe López, delegada del IMSS en el Estado, informó que en mayo del año pasado había 17 mil 700 consultas de especialidades pendientes. Sin embargo, esto ya se regularizó.

En el caso de las cirugías, el año pasado sumaban unas cinco mil operaciones en lista de espera y se disminuyeron a 200 en el más reciente informe.

La funcionaria señaló que una de las claves para revertir esta situación fue la realización de jornadas extraordinarias de atención durante fines de semana. Comentó que han realizado 35 a nivel nacional con la colaboración del personal que trabaja días adicionales.

“Agradecemos a nuestro personal de confianza, porque ha estado acudiendo a hacer actividades tanto de consulta como de cirugía, en fin de semana y sin cobrar un concepto adicional a su salario”, precisó.

En lo referente a la consulta médica digital, creada originalmente para atender a pacientes de COVID-19, fue adaptada y ahora es una alternativa para personas que no pueden acudir de forma presencial.

López explicó que se trata de una alternativa para personas con enfermedades crónico degenerativas como diabetes o hipertensión, siempre y cuando estén controladas.

Karla Guadalupe López López, delegada estatal del IMSS Jalisco, ofreció una entrevista exclusiva a esta casa editorial. EL INFORMADOR/C. Zepeda

IMSS Jalisco avanza en abasto de medicamentos

Con una cobertura alta, la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado se ubica en el primer lugar nacional en el abasto de medicamentos y surtido de recetas, según refiere Karla Guadalupe López López, delegada estatal del IMSS. Expuso que este nivel se alcanzó aplicando medidas como poner orden y alinear los procesos en la cadena de distribución de los medicamentos para mejorar la coordinación y adaptarlas a las características estatales.

“Se implementaron estrategias en las que se tuviera un sistema de comunicación entre todas las unidades médicas y administrativas, de manera que pudiéramos garantizar el surtido del medicamento en el mismo día o máximo 48 horas. Tenemos un sistema de monitoreo de todas las unidades que se lleva a cabo desde primera hora, antes de que abran las unidades, hasta que cierran; ahí tenemos personal especializado monitoreando para identificar unidades que están teniendo problemas de abasto de medicamentos y saber cuál es el problema, si carecen del medicamento o de alguna clave en especial; se envía un traspaso de inmediato de parte del almacén o se le autoriza que se haga una compra emergente. Si identificamos que en una unidad cercana se cuenta con el medicamento, se hacen traspasos entre las unidades. Lo que buscamos es que al paciente se le entregue su medicamento en ese mismo día”, explicó.

La funcionaria federal comentó que también realizaron una ampliación del almacén general de la delegación, lo que, dijo, ayudó a la reorganización de la cadena de distribución. Argumentó que no es posible llegar al surtimiento total de recetas al momento, por los pacientes que acuden de manera espontánea o que solicitan atención de última hora.

“Ha habido ocasiones en las que vamos hasta su domicilio de los pacientes a entregar el medicamento, no para estar en los primeros lugares de surtimiento de recetas, como estamos ahora a nivel nacional, sino para que el paciente no se vea afectado y no interrumpa su tratamiento”, dijo.

La delegada argumentó que debido a la escasez de medicamentos que hubo a nivel mundial, como efecto de la pandemia de COVID, a mediados del año pasado el nivel de surtido de recetas era de 80%; consideró que se ha regularizado la producción y eso también permite que haya mayor disponibilidad de medicamentos.

Cobertura de salud se ampliaría con IMSS Bienestar

En caso de que Jalisco se sume al programa IMSS Bienestar, la cobertura de los servicios de salud crecería alrededor de un 15%, beneficiando a población no derechohabiente, principalmente de municipios fuera del Área Metropolitana de Guadalajara. Estimó la delegada estatal del Instituto, Karla Guadalupe López López. Explicó que actualmente el Instituto tiene afiliados a 53% de la población estatal, mientras que la Secretaría de Salud Jalisco y el resto de las instituciones de salud cubren alrededor de un 30%; por lo que existe un sector de la población que se queda sin acceso garantizado a los servicios de salud.

“Calculamos que alrededor de un 15 a un 20% de la población no está recibiendo ningún tipo de atención por falta de accesibilidad, por falta de un empleo, por lo que sea; entonces esa población, sobre todo en la zona rural, que carece de recursos y que a veces no puede tener un empleo formal, pudiera ser atendida con esta modalidad de IMSS Bienestar”, dijo.

La delegada refirió el caso del Hospital General de Sub-Zona número 185 ubicado en Arandas, inaugurado en febrero pasado, que actualmente atiende a siete de cada diez pacientes que son no derechohabientes. Recordó que este nosocomio es el primero de su tipo en el país con un esquema que permite dar atención universal.

La funcionaria dijo esperar que las autoridades analicen el tema y trabajen en la viabilidad de aplicar el programa IMSS Bienestar para garantizar la atención universal. Sostuvo que en los once estados donde ya se aplica ha dado buenos resultados.

Habría más derechohabientes beneficiados. EL INFORMADOR/Archivo

EVITE LARGAS FILAS

Utilice la aplicación del IMSS

La aplicación IMSS Digital ofrece la posibilidad de agendar una cita médica desde la comodidad del hogar.

Una vez descargada la aplicación, el usuario debe iniciar sesión ingresando su CURP y su correo electrónico.

Al ingresar, debe elegir la opción “Cita medicina familiar”, sección en la que el derechohabiente podrá escribir el nombre de la persona para quien es la cita (el trabajador o alguno de sus familiares) y posteriormente aparecerá un calendario.

El usuario puede elegir el día en que más le convenga la cita; el horario se otorga de acuerdo al turno del consultorio en el que previamente esté dado de alta.

Realizado el procedimiento en la aplicación, ya no es necesario acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) para tramitar una cita médica, y mucho menos hacer largas filas para recibir atención.

Agendar citas por la vía digital es una buena herramienta para agendar chequeos de seguimiento a una enfermedad que no requiera atención de urgencias.

La aplicación del Instituto Mexicano del Seguro Social está disponible para teléfonos inteligentes con sistemas operativos iOS y Android.

TELÓN DE FONDO

Facilitan donación de sangre con plataforma digital

El Instituto Mexicano del Seguro Social llamó a donar sangre usando la plataforma electrónica para agendar citas para donación en el Banco de Sangre Central. A través del sitio https://bancodesangre.imss.gob.mx es posible generar una cita sin tener que hacer filas y sólo requiere contar con su Clave Única de Registro de Población (CURP) y un correo electrónico. Se informó que desde el pasado 27 de marzo, el sistema de citas migró por completo a esta modalidad digital para evitar hacer filas y traslados innecesarios, así como tiempos prolongados de ayuno.

“Se trata de un sistema muy amigable. Hay que ingresar ya sea en computadora o en celular al sitio https://bancodesangre.imss.gob.mx donde para crear un usuario se solicitan sólo dos datos elementales, la CURP y un correo electrónico. Incluso hay un link para que la persona que no recuerda bien su CURP pueda corroborarla. Una vez hecho esto, en la pantalla de inicio aparecen, entre otras opciones, un calendario para elegir el día y el turno de la cita”, comentó José Antonio Abundis Vázquez, titular de la unidad.

El funcionario explicó que el sistema da una confirmación inmediata vía correo electrónico a los usuarios, de manera que si la cita es, por ejemplo, a las 9 de la mañana, basta con que se presenten cinco minutos antes con el personal de salud; no tendrán que madrugar para asegurar su lugar. Detalló que al presentar la cita digital, lso donadores son recibidos de manera inmediata y para el proceso, que comienza con una valoración clínica y de laboratorio del estado general de salud, para saber si está en condiciones de someterse a una extracción de tejido hemático.

El Banco de Sangre atiende un promedio de 150 personas de lunes a viernes y a 120 los fines de semana.