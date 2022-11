Los casos de diabetes mellitus van en aumento en Jalisco.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, sólo de la tipo II se han documentado 26 mil 764 casos nuevos en lo que va de este año.

De la tipo 1 suman 367 en 2022. En 2021 fueron 346.

Esto ocurre a pesar de que este año el Gobierno de Jalisco destinó 10 millones de pesos (MDP) para la atención y tratamiento de la diabetes tipo I.

Ante esto, el director del Hospital Civil Viejo, Rafael Santana, consideró que el problema se debe atender desde una perspectiva de prevención que genere una cultura del cuidado de la salud.

“Vivimos en una sociedad que tiene una genética que predispone el desarrollo de la diabetes y de la obesidad. La cantidad de campañas que se realizan serán siempre insuficientes... o han sido ineficientes”, dijo durante una rueda de prensa con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora el 14 de noviembre.



Piden mantener nuevo etiquetado en alimentos

Organizaciones civiles exigieron ayer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantener el nuevo etiquetado frontal de advertencia en los productos procesados para prevenir el sobrepeso y la obesidad.

Los representantes de la Alianza por la Salud Alimentaria acudieron a la sede de la Corte con sellos en forma de octágonos, similares a los del etiquetado que advierte sobre exceso de calorías, azúcares, entre otros, en donde se leía “derecho a la información”, “derecho a la salud” y “defender el etiquetado”.

Esta manifestación se da a dos días de que los ministros de la Segunda Sala de la SCJN voten un proyecto de sentencia de un amparo que frenaría el etiquetado frontal en los alimentos procesados, una política que implementó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador inspirada en Chile. Este es el primer amparo de cuatro que han llegado hasta la SCJN por parte de empresas privadas que buscan eliminar esta medida sanitaria que comenzó en octubre de 2020.

Paulina Magaña, coordinadora de Salud Alimentaria de El Poder del Consumidor, denunció que México vive una epidemia de sobrepeso y obesidad. “A estas condiciones se asocia un incremento acelerado de muertes que han pasado de 83 mil 614, en 2000, a más de 245 mil en 2020, es decir, cada hora mueren 27 personas en México a causa del sobrepeso y la obesidad”, apuntó Magaña en un pronunciamiento. La representante de Salud Alimentaria dijo que estas muertes se asocian a enfermedades cardiovasculares, diabetes, tumores malignos, insuficiencia renal, entre otras.

“Es una epidemia frente a la cual no hay vacuna y que año con año crece en México. Sólo es posible combatirla a través de diversas políticas de salud pública y el etiquetado frontal de advertencia es parte fundamental”, abundó.

Jorge Vargas, investigador en salud alimentaria de El Poder del Consumidor, comentó que el etiquetado ha propiciado la reformulación de productos, como: galletas, panes dulces, panes de caja, pastelillos, bebidas endulzadas, bebidas lácteas, entre otros productos que no tenían control y están asociados a la aparición de la obesidad y por tal de la diabetes.

Invitan a realizarse chequeos

En el contexto de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, el próximo 14 de noviembre, médicos del Hospital Civil de Guadalajara así como a la Universidad de Guadalajara (UdeG) invitaron a la población a realizarse chequeos de prevención ante esta enfermedad que aqueja a 537 millones de personas a nivel mundial.

En rueda de prensa, el director del Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”, Rafael Santana Ortiz, explicó que la diabetes mellitus tipo II es la enfermedad crónico degenerativa que mayor número de muertes ocasiona en todo el mundo debido a la falta de cuidados por parte de quienes la padecen, así como aquellas personas que no saben que la tienen.

Por su parte, el director del Hospital Civil “Dr. Juan I. Menchaca”, Benjamin Becerra Rodríguez, puntualizó que algunos de los síntomas de esta patología son: exceso o disminución de apetito, así como una sensación continúa de sed, acompañada de ganas de orinar de manera constante.

Añadió que lo ideal es que la ciudadanía acuda a chequeos médicos generales por lo menos una vez al año, en donde se pueda detectar ésta y cualquier otra enfermedad antes de que represente un grave daño a la salud y los órganos de quienes la padecen, pues expuso que arriba de 120 de glucosa ya afecta el funcionamiento de los riñones.

Las autoridades sanitarias invitan a la población a formar parte de sus actividades de prevención, la cuales incluirán conferencias, talleres y atenciones de detección de riesgo cardiovascular. Las jornadas serán del 14 al 16 de noviembre, en las instalaciones del Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” y en el Hospital Civil “Dr. Juan I. Menchaca”.



Diversos tipos

Las autoridades sanitarias explicaron que existen tres tipos principales de diabetes: Tipo I, Tipo II y Diabetes gestacional (durante el embarazo).

La diabetes mellitus tipo I es causada por una reacción autoinmunitaria, en donde el cuerpo se ataca a sí mismo para evitar la producción de insulina. Este tipo de enfermedad se diagnostica en niños, adolescentes y jóvenes, con una estimación de que hasta el 10% de los menores pueden padecer esta patología.

Los pacientes que sufren este tipo de diabetes deben recibir insulina todos los días para sobrellevar una vida sin padecimientos.

La diabetes mellitus tipo II se presenta cuando el cuerpo no usa la insulina de manera adecuada lo que provoca que no pueda mantener el azúcar en la sangre en niveles normales. Durante sus primeras etapas, no presenta síntomas de alarma. Sin embargo, algunas de las señales son: la subida o pérdida de peso de manera súbita, así como una sensación continúa de sed, acompañada de ganas de orinar de manera constante.

La diabetes mellitus tipo II tiene una evolución progresiva que puede causar daños vasculares, así como padecimientos renales, por lo que es importante realizarse estudios de manera constante.

Por último, la diabetes mellitus gestacional o tipo III se presenta en mujeres embarazadas que nunca habían padecido de la enfermedad debido a que durante el embarazo el cuerpo no puede controlar los niveles de azúcar en la sangre, aunque suele desaparecer después de dar a luz puede provocar riesgos para la salud de la madre y el bebé.

Si no se controla durante la etapa del embarazo puede causar un aumento en el nivel de azúcar en la sangre del bebé, lo que podría ocasionar sobrepeso y crecimiento excesivo, además de causar posibles complicaciones durante el parto.



CT