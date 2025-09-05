SIAPA investiga nuevo hackeo a su sistema

Una vez más, a través de redes sociales, se denunció un nuevo hackeo a los sistemas cibernéticos del gobierno local, tratándose en esta ocasión del Sistema Intermunicipal de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

El usuario @ivillaseñor, denunció a través de su cuenta que a través de sitios privados se oferta, desde los 500 dólares (poco más de nueve mil pesos mexicanos), datos de 1.24 millones de usuarios de SIAPA y Seapal Vallarta (el homólogo municipal del SIAPA en Puerto Vallarta), filtrados por el hacker "Eternal".

La información incluiría nombre completo y dirección de las personas usuarias, número de medidor y consumo mensual, así como adeudos, pagos y hasta condición socioeconómica, por ejemplo, si la persona está pensionada.

Pero, además, el hacker estaría exigiendo hasta 10 mil dólares (poco más de 187 mil pesos mexicanos) a manera de rescate, para no liberar públicamente los datos.

"Su mensaje es claro: "no free data, no exchanges" (que se podría traducir como "no hay datos gratuitos ni intercambios"). Mientras tanto, los gobiernos siguen sin proteger los datos de los ciudadanos", comentó el usuario, quien en junio pasado denunció hackeos al Hospital Civil de Guadalajara y al DIF Guadalajara que, en medida, resultaron ser ciertas.

Al respecto de esta denuncia, el SIAPA informó que, desde el momento en que se conocieron estas versiones, el equipo de la Dirección de Innovación y Tecnología inició una investigación interna que permita determinar la veracidad de esta información.

"Dicha investigación incluye la revisión de protocolos de ciberseguridad del sistema, que permita identificar algún hecho irregular. Una vez que concluya dicha investigación se definirán las acciones a seguir", finalizó la dependencia estatal.

Hasta el momento el Seapal no ha dado a conocer públicamente algún posicionamiento al respecto de la denuncia.

MF