Ante el anuncio de la entrega de libros de texto gratuitos en Jalisco por parte del Gobierno del Estado, la Unión Nacional de Padres de Familia aseguró que ya interpusieron amparos.

De acuerdo con el organismo hasta el momento se han interpuesto 2 mil 200 amparos en varios estados del país de los cuales muchos de ellos se han presentado en Jalisco.

“Hemos recibido quejas de los padres de familia, hemos recibido preocupaciones de los padres, hay lugares donde ya los padres de familia están revisando los libros”, explicó Israel Sánchez Martínez, encargado de la presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia.

El entrevistado pidió a los padres de familia acercarse con las autoridades educativas y revisar los alcances porque hay una suspensión definitiva.

“Que sí es cierto la SEP no la acató, el hecho de que te digan no existe es falso, si existe, es una suspensión contra los libros de texto porque no cumplen los planes y programas.

El representante de la UNPF sentenció que no se pueden distribuir estos libros porque existe un amparo federal.

“Nosotros no estamos en un tema de ningún posicionamiento ideológico o político y social, como padres de familia nos interesa que los niños tengan una educación integral dentro de la ley, pero si empezamos con libros ilegales desde ahí estamos mal”, aseveró.

Asimismo pidió a los estados trabajar con material complementario y material didáctico que sea importante para la educación de los niños mientras se resuelve el amparo definitivo.

“No va a resolver nada el hecho de que entregues hoy los libros porque esos libros ni siquiera están autorizados, si los gobernadores quieren entregar libros sin planes ni programas y libros ilegales lo único que decimos es que eso es un verdadero problema adicional a todos los que ya se encontraron de errores y falta de ortografía”, añadió.

Pidió considerar que los libros no cumplen con el requerimiento de ley, ya que no fueron consultados y revisados por los padres de familia.

“Nosotros como padres de familia no vamos a fomentar la ilegalidad y vamos a recurrir a todas las acciones como los amparos”, concluyó.

