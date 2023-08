Si bien para el Gobierno de Jalisco no todo debe ser blanco o negro como lo ha marcado el debate a nivel nacional respecto de la distribución de los nuevos libros de texto, para la Secretaría de Educación estatal no se necesitan los ejemplares, pues “el modelo estatal es suficiente para poder acompañar la educación de las y los niños jaliscienses”.

El gobernador de Jalisco y el secretario de Educación Estatal (SEJ), Juan Carlos Flores Miramontes, señalaron que si bien no se trata de polarizar posturas, en la Entidad “no se permitirán planteamientos de comunismo contra capitalismo, chairos contra fifís o Morena contra la oposición, ante lo cual se privilegiará el sistema de “Recrea” y “Recrea para la vida”, el modelo impulsado por la SEJ desde 2019.

“En Jalisco creemos que con el futuro no se juega con la política, planteamos la necesidad de dejar en claro dónde estamos y cuál es la agenda educativa. Con o sin libros Jalisco tiene un proyecto educativo sólido”, destacó el mandatario estatal.

Sin embargo, pese a lo indicado inicialmente, señaló que el debate no es sobre los contenidos en sí, sino en si los ejemplares se distribuyen o no, ante lo cual hay una suspensión judicial ante el amparo 748/2023, tramitado por la Unión Nacional de Padres de Familia, al reclamar “que los materiales no se adecuaron a los planes y programas de estudio vigentes”.

Aunque “Jalisco no forma parte del proceso, se esperará la resolución judicial, para determinar qué ocurrirá con los ejemplares"; mientras tanto, el 70% de los libros que ya llegaron a la entidad seguirán embodegados. Mientras eso ocurra, se seguirá trabajando con el proyecto de la SEJ, siendo esta la guía principal para la Entidad.

El mandatario y el secretario explicaron que en el caso de la Federación, si bien se ha establecido el Plan educativo de la Nueva Escuela Mexicana, los programas, entre los cuales se encuentra la publicación de los libros de texto, no han sido publicados.

En cambio, dijo, en el caso de Jalisco está el proyecto publicado y vigente por los próximos 40 años, con ideas claras y herramientas ya publicadas, conocidas bien por el personal educativo y padres de familia, siendo esta la razón por la cual se guiará de esta forma la educación de las y los estudiantes de educación básica.

¿En qué consiste la determinación de Jalisco?

El secretario de Educación Jalisco (SEJ), Juan Carlos Flores Miramontes, destacó que para la conformación de Recrea, comenzado en 2019, han participado docentes y especialistas de diversas partes del mundo, por lo cual es la herramienta que, se ha constatado, es la mejor opción para seguir formando a las y los menores.

Dijo, en primer lugar, en Jalisco se respeta y se fomenta el pensamiento crítico y la libertad de conciencia, mientras que en segundo lugar en Jalisco “no se permitirá que se tenga un retraso en el aprendizaje matemático”, donde hay claros errores, que si bien pueden ser “errores de dedo”, inciden directamente en el aprendizaje de las y los menores.

En cambio, aseguraron, en la estrategia estatal se ha impulsado no sólo las matemáticas, sino además materias STEAM (ciencia, tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés), que incluyen lógica y aritmética, teniendo un incremento del conocimiento según los exámenes de conocimiento que se aplican a nivel nacional.

Mientras que en los libros de la federación sólo hay 11 páginas de matemáticas, el Estado tiene más de cinco manuales y libros específicos para la materia, añadió el Gobernador.

En materia de lectoescritura, dijo Flores Miramontes, en el caso de los libros de la SEP, donde se incluye la lectura de la formación de los montes a partir de “los testículos de un gigante”, no se tienen suficiente espacio para que los menores puedan practicar, suponiendo que a esa edad saben bien leer y escribir.

En el caso de Jalisco el personal educativo y padres y madres de tutores cuentan con materiales didácticos propios para que las y los menores puedan practicar las veces que sean necesarias, además de que las y los profesores tienen sus propias guías para acompañarlos.

En cuarto lugar, dijeron las autoridades, los libros de Texto tienen errores científicos, por ejemplo, en los libros de comunicación hay errores en la constitución del sistema solar, donde hay más de dos planetas en una misma órbita, mientras que en el programa estatal se cuenta con materiales explicados por propio personal especialista en la materia.

En quinto lugar, señalaron “en Jalisco se respetará el derecho de cada comunidad educativa”, para que cada autoridad defina cómo abordar temas específicos según los propios criterios.

Explicó el secretario, en el caso polémico donde se debe construir una maqueta para simular una eyaculación, las y los maestros tendrán en este y otros ejemplos, el criterio según sus grupos, para poder hablar de temas sexuales, sobre los aparatos reproductivos y el cuerpo humano. “Los materiales están y será desde una base científica”, destacó el ejecutivo estatal.

En un sexto punto, insistieron “Jalisco tiene el mejor sistema de enseñanza virtual y las mejores herramientas para la educación de las y los menores”, en donde las madres, padres y tutores tienen las herramientas en la palma de sus manos, no solo para acompañar la educación del alumnado, a través de micrositios especializados por etapa escolar, y aunque muchos de los materiales no habían sido impresos, están disponibles para las y los docentes y padres y madres de familia.

Ante ello, el gobernador de Jalisco indicó que se esperará a que se tome la determinación respecto del juicio para poder definir el siguiente paso respecto de la posible impresión de los materiales, sin que represente un costo adicional para las familias. “Si necesitamos imprimir materiales los vamos a imprimir, pero no podemos adelantarnos a la resolución judicial”, dijo.

En séptimo punto, recordaron que en Jalisco se cuenta con proyectos integradores para todos los grados educativos, basados en proyectos y problemas, con el objetivo de sumar a su pensamiento crítico además de las materias básicas, que son evaluados de manera constante, considerando que más de 78 mil docentes (de un total de alrededor de 80 mil) ya han sido capacitados en ello.

Por último, señalaron, debido a que Jalisco quiere “una docencia crítica y librepensante”, donde se permita acompañar al alumnado en diálogo y se pueda permitir la gestión administrativa integral, pues si bien durante décadas se tuvo como vía primordial el seguimiento de los libros de texto, sin embargo, “gracias a que Jalisco pudo adelantarse a la aplicación de este proyecto se podrá formar a las y los menores con solidez sin seguir página a página lo que marcan los ejemplares”. Los maestros serán libres de poder elegir si trabajan o no con los libros, sin distribuirlos al alumnado.

Si bien existe la suspensión ante la distribución de los ejemplares (pese a que la SEP había negado días atrás que no se había notificado sobre dicha suspensión mediante amparo), las y los maestros serán libres de decidir si trabajan o no con los libros de la “Nueva Escuela Mexicana”, aunque sin distribuir los ejemplares al alumnado, por lo menos, hasta la resolución judicial.

En caso de que se determine que no podrán repartir los libros, las y los docentes podrán elegir los ficheros que les parezcan adecuados para la creación de sus planes educativos, aunque el principio es “que no se polaricen posturas”, como se mencionó al inicio de este texto.

Miramontes Flores aseveró que los sindicatos de la Entidad han estado de acuerdo en las determinaciones tomadas respecto de la aplicación de Recrea como el programa principal estatal, pues incluso sus integrantes han participado desde el inicio en la creación de Recrea, no solo con la suma de su propia experiencia y conocimientos, sino mediante la proposición de sus propios especialistas en las distintas materias abordadas.

Ambos coincidieron en que se espera que las determinaciones judiciales puedan resolverse antes del inicio del próximo ciclo escolar, a finales de este mes, para que las y los docentes puedan definir sus planes de trabajo a partir de lo planteado en la rueda de prensa.

