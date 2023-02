La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer un listado de la disponibilidad de citas para atención presencial en los módulos y oficinas desconcentradas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en las 32 entidades del país para la semana del 20 al 24 de febrero.

Las oficinas de Jalisco en las sedes de Guadalajara, Guadalajara Sur, Zapopan, Autlán de Navarro, Ciudad Guzmán, Lago de Moreno y Puerto Vallarta registran una disponibilidad alta, con un promedio de respuesta de uno a 10 días hábiles. Mientras que las oficinas de Ocotlán y Tepatitlán tienen una disponibilidad media, de entre 11 y 20 días hábiles.

"En nuestra publicación se indica el tiempo estimado en el que se obtienen las citas en cada oficina, si en este momento no se cuenta con disponibilidad, podrás tomar un turno en fila virtual", precisa el SAT.

Dan más citas, pero empeora calificación en atención

Ante los reclamos por la tardanza en trámites en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el órgano desconcentrado anunció que incrementaría el número de citas liberadas. De acuerdo con datos otorgados por Transparencia, en Jalisco liberaron 464 mil 686 citas en 2021, un promedio de 38 mil mensuales. Y en los primeros diez meses de 2022 la cifra subió a 578 mil 355, un promedio de 57 mil 835 mensuales.

Esto coloca a la Entidad en el tercer lugar, después de la Ciudad de México y el Estado de México, que tienen la primera y segunda posición, respectivamente. Sin embargo, la percepción de los contribuyentes sobre los servicios ha empeorado.

De acuerdo con el Programa Anual de Mejora Continua, en el tercer trimestre del año los usuarios dieron una calificación de 7.38 (de diez) en el indicador de "percepción de facilidad de los principales trámites y servicios del SAT", la cifra más baja del año. En 2021 la evaluación fue de 7.9.

Mientras que en los tiempos de espera del contribuyente con cita para ser atendido en los módulos, el promedio fue de 19.62 minutos; en 2021 registraron 5.38 minutos y en el primer trimestre de 2022 fueron 12.10 minutos, en promedio.

Desconocen tiempos en fila virtual

Desde el 1 de noviembre de 2021 se puso a disposición de los usuarios la modalidad denominada fila virtual, que es una facilidad para que los contribuyentes puedan recibir el aviso de un espacio de atención en el momento que exista disponibilidad, ya que se trata de un proceso automatizado en el que los espacios se liberan de forma constante para todos los servicios que brinda el SAT. A través de Transparencia se le preguntó al SAT cuál era el promedio de espera en la fila virtual, pero no tuvo el dato. "Ya que se trata de un proceso automatizado en el que los espacios se liberan de forma constante para todos los servicios que brinda el SAT, sin que exista un tiempo determinado para recibir un espacio disponible a través de esta modalidad".

El contribuyente puede aceptarla o rechazarla dentro de un plazo máximo de 24 horas, "siendo importante considerar que este proceso solamente puede realizarse una vez, de lo contrario no podrá ingresar nuevamente a la fila virtual en los próximos 30 días", informó el órgano.

Usuarios se desesperan

Janet Ramírez contó que en marzo pasado duró dos meses en la fila virtual. "Me desesperé porque no sabía para cuándo me iba a llegar. Hice trámites para el SAT de Avenida Américas. Pero como pasó mucho tiempo cancelé la cita e intenté nuevamente pero en el SAT de Zapopan. Allí me dieron la cita en un mes". Ante esta situación sigue el problema de los "gestores", quienes ofrecen sus servicios en las redes sociales. Por ejemplo, en la cuenta de Twitter SAT sin citas, con más de 62 mil seguidores, se ofrece el servicio de "manera rápida y eficiente".

Al respecto, el órgano destacó en su página de internet que todos sus servicios son gratuitos. "Ninguna persona, asociación o gestor te puede pedir dinero para agendar una cita o realizar algunos de los trámites. Si te solicitan dinero a cambio de una cita o servicio, te invitamos a denunciarlo por los medios dispuestos para ti".

Por medio de Transparencia, el SAT afirmó que aun cuando una persona se encuentre formado en fila virtual, "puede agendar directamente una cita para el servicio de su preferencia en cualquier administración desconcentrada de servicios al contribuyente o módulo de servicios tributarios en http://citas.sat.gob.mx en el que las y los usuarios pueden reservar, consultar y cancelar citas para los diferentes servicios que se brindan, de una manera personal, segura, eficaz, inmediata y sin la intervención de intermediarios".

Suman a 10 millones de contribuyentes al SAT en esta gestión

En México hay un total de 81.9 millones de contribuyentes registrados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con corte al mes de octubre. Si se compara cuando inició la actual gestión federal representa en diciembre de 2018, significa un crecimiento de 10.1 millones de contribuyentes en cuatro años. En Jalisco, hay 5.8 millones, lo que significa un aumento de más de 783 mil contribuyentes en el mismo periodo.

Según el SAT, al tercer trimestre de 2022, del total de contribuyentes activos con obligaciones fiscales, el 96% corresponde a personas físicas (78% a sueldos y salarios y 18% al resto) y el 4% a personas morales. Mientras que los grandes contribuyentes (personas morales) representan el 0.02% del padrón.

"La aportación del segmento de grandes contribuyentes ascendió a un billón 354 mil 703 millones de pesos, lo que representó el 47% de los ingresos tributarios totales. Es importante señalar que los grandes contribuyentes retienen el IVA de los bienes y servicios gravados que venden, el cual es pagado por los consumidores, para posteriormente enterarlo al SAT", destacó el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Pese a la pandemia, el incremento de los usuarios es notable. El SAT Presume una disminución en el costo de la recaudación y una mayor fiscalización. "Gracias a las acciones de fiscalización se ha logrado modificar la cultura de pago en los contribuyentes, quienes han optado por cumplir de manera voluntaria, en tiempo y forma sus obligaciones".

También se añade que la estrategia se enfoca en la ejecución de actos en métodos sustantivos, para mantener un alto nivel de efectividad en los actos realizados y en lograr una mayor recaudación secundaria. "Se identifican conductas evasivas en tiempo real de los sectores de mayor riesgo (automotriz; acerero; textil y confección; electrónicos; vinos y licores; entre otros), así como en el constante monitoreo de los contribuyentes que operan bajo programas especiales de comercio".

PARA SABER

¿Cuáles son los pasos para citas?

Una vez que ingresó al aplicativo CitaSAT, deberá elegir la opción "Registrar cita" y enseguida aparece una ventana con tres opciones según la prioridad del solicitante: "Contribuyente que cuente con RFC", "Inscripción al padrón de contribuyentes Personas Morales" e "Inscripción al Padrón de Contribuyentes Personas Físicas". En cualquier opción, es necesario ingresar los datos de contacto del contribuyente como es el RFC o CURP (si es una inscripción al padrón de contribuyentes para Personas Físicas), el nombre del solicitante si se requiere la inscripción al padrón de contribuyentes y una dirección de correo electrónico válida para contactarse; en el caso de la inscripción de una persona moral, es necesario ingresar el RFC del representante legal. Una vez ingresados los datos, se solicita confirmar la dirección de correo electrónico, aceptar los términos y condiciones sobre uso de cookies y aviso de privacidad e ingresar el código Captcha que aparece. Posteriormente, se selecciona el servicio, la Entidad y el módulo en que se requiere la cita y, dependiendo de la disponibilidad de citas, se selecciona la fecha y hora de la misma; en caso contrario, aparece una ventana en la cual se invita a tomar un turno en la fila virtual. Siendo importante precisar que, de acuerdo a la situación, se solicita ingresar un token que es remitido al correo electrónico proporcionado anteriormente y una vez corroborado, se informa que se obtuvo la cita o turno correspondiente y el acuse es remitido al usuario por dicho correo.

EL DATO

Contribuyentes Jalisco México Diciembre de 2018 5’100,481 71’795,905 Octubre de 2022 5’889,703 81’928,144 Diferencia 783,222 10’132,239

