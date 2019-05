Rutas formarán su propia empresa de prepago en la ZMG

Con el rechazo a que una sola empresa concentre los cobros a los usuarios del transporte público, integrantes de ocho rutas de la Zona Metropolitana de Guadalajara anunciaron que crearán su propio sistema de prepago, informó Enrique Galván Vargas, presidente de la Federación de Transporte Colectivo del Estado de Jalisco.

La intención de los operadores es que “nadie maneje su dinero”, por lo que iniciarán con este esquema en las rutas 24, 626, 645, 625, 619-A, 624, 358 y 701. “Somos un grupo de alrededor de 350 unidades de transporte que vamos a iniciar nosotros mismos nuestro sistema de prepago electrónico”.

Justificó que sus experiencias con la empresa de prepago del Gobierno del Estado, Tisa, han sido malas. “Nosotros estamos batallando para que nos paguen un 5, 7%, que son los boletos de descuento, Tisa nos paga en 20, 30 días, cómo creen que les vamos a soltar el 100% para que al rato nos lleven a la quiebra”.

El presidente reiteró que ellos no formarán parte del fideicomiso propuesto por el Gobierno del Estado hace un par de meses. Más porque las empresas que ya trabajan bajo este esquema están actualmente en “números rojos”; incluso a una de ellas ya les embargaron los camiones y tuvieron que regresar a su flotilla vieja.

Explicó que durante esa reunión de trabajo con el gobernador, Enrique Alfaro, se establecerían los tiempos para arrancar con el sistema de prepago. Pero a falta de acuerdos, dijo Galván, les solicitó manejar durante cinco años los recursos de los transportistas.

“Le dijimos que no. ¿Desconfianza? Por supuesto que sí, y no hacia su persona, desconfianza al manejo de los recursos de los gobiernos, las empresas de Servicios y Transportes y Sistecozome sirvieron de caja chica de los gobernantes, entonces si vemos que ya 'tronaron' al Sistecozome, nosotros no queremos que nos 'truenen'”.

Galván Vargas apuntó que ya contactaron a dos empresas, una china y una coreana, con las que buscarán arrancar con su propio sistema de prepago.

El líder estimó que se requieren al menos seis meses para poder echar a andar este sistema; el dinero se repartirá mediante una cámara de compensación, que es un fideicomiso que al final de cada turno repartirá los cobros de los pasajes con base en los usuarios de cada ruta.

