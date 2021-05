Rosa le regresa el favor a su hijo y se forma para que lo vacunen

Desde las 10 de la mañana de ayer, Rosa María, de 80 años, se formó en el Auditorio Benito Juárez para que su hijo sea el primero en recibir la vacuna contra COVID-19, que se aplicará desde hoy y hasta el 3 de junio, a personas de 50 a 59 años residentes en Tonalá, El Salto, Tlajomulco y Tlaquepaque.

Aunque en este proceso la autoridad apuesta por cumplir con los horarios de las citas, Rosa no sabía a qué hora se le había asignado el turno a su hijo y dudaba que se le respetara, por lo que prefirió hacer fila aunque tuviera que pasar la noche a la intemperie.

“Mi hijo trabaja de noche y no puede venirse a formar desde temprano, tampoco tenemos carro para venirnos en la madrugada, así que mejor me vine hoy (ayer) para que tenga su vacuna”.

Rosa María ya está inmunizada. Su hijo se formó por ella, por lo que cree que apartarle el lugar es una forma de devolverle el favor. “Me traje cobija, comida y agua. Si mi hijo ocupa de mí, yo voy. Nada me pasa. Si a otra gente le hacemos favores, más a la familia”.

Hoy también inician a vacunar a mujeres con más de nueve semanas de embarazo y mayores de 18 años, que viven en los municipios mencionados, en la sede del Museo del Ejército.

El registro es en la plataforma federal de mivacuna.salud.gob.mx. Después se debe obtener un horario en el portal estatal vacunacion.jalisco.gob.mx.

MQ