Rosa María López asume puesto de magistrada del STJE

Luego de ser notificado de la determinación del juzgado federal que negó la suspensión definitiva al magistrado Celso Rodríguez, el pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) formalizó la incorporación de Rosa María del Carmen López Ortiz a la magistratura vacante y fue adscrita como presidenta de la Sexta Sala especializada en materia penal.

La magistrada se dijo satisfecha de finalmente asumir el cargo para el que fue designada desde septiembre de 2017, y por el que peleó en tribunales con Rodríguez González quien, tras haber cumplido 17 años en el puesto y cubrir dos períodos, se aferró al cargo con un amparo.

“Fueron 26 meses luchando contra una suspensión provisional. Lo celebro (la negativa de la suspensión definitiva) entiendo que él como cualquier justiciable tenía derecho a acudir al juicio de amparo y estuvo haciendo lo que consideraba que era adecuado”, expuso.

Sobre la reciente reforma al Poder Judicial que obliga a los magistrados a presentar evaluaciones de control y confianza, la nueva magistrada dijo que se debe acatar, comentó que no ha presentado amparo.

“Ya lo veremos, todavía no lo veo, tengo que aterrizarlo pensar muchas cosas, no ha sido fácil fueron 26 meses y apenas estoy tratando de digerir todo esto. No puedo decir de esta agua no beberé”, comentó.

Ricardo Suro Esteves, presidente del STJE, dio la bienvenida a la juzgadora y sostuvo que pese a las diferencias de opiniones llega a un tribunal que está unido, fuerte y trabajando.

Cuestionado sobre el pago entregado a Celso Rodríguez con su retiro, el presidente del Supremo Tribunal dijo que se tendrán que revisar los términos para el pago de haber, recordó que sigue vigente el juicio de amparo indirecto.

“Jurídicamente puede haber dos hipótesis, pedir el haber conforme a las reglas de 2017 o pedir el haber de retiro a partir de que concluye el cargo agotando el procedimiento de amparo que es en 2019. El tema económico entre una y otra son 28 días de sueldo de más”, explicó.

Con una carta que leyó el magistrado Higinio Ramiro Ramos, Celso Rodríguez se despidió del pleno del STJE luego de ocupar la magistratura durante 19 años y haber sido presidente del Poder Judicial en tres periodos.

NM