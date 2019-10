Prevén que nombramiento de magistrados se concrete hasta 2020

Sin recursos adicionales, el Poder Judicial del Estado tendrá que hacer ajustes para integrar a la brevedad el órgano interno de control que evaluará a jueces y magistrados; comentó Ricardo Suro, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), reconoció que los tiempos se podrían alargar pues el ente evaluador debe obtener la certificación nacional.

El juzgador subrayó que si el Congreso Estatal determina que este centro deberá evaluar a los aspirantes a magistrados el proceso para ocupar las siete magistraturas vacantes se alargará hasta el próximo año.

"Hay temas que podrían dar lugar a alguna impugnación por parte de los sustentantes, evidentemente si todavía no tenemos el centro, pues no está certificado y eso puede entorpecer. A mi punto de vista, es que este año no va a haber designación de magistrados", expuso.

Suro Esteves comentó que la próxima semana podrían tener condiciones para remitir al Congreso del Estado su terna de perfiles para dirigir el órgano interno de control. Negó que la falta de siete magistrados haya provocado rezago en el desahogo de temas.

Sobre los 12 amparos presentados por magistrados y los 39 de jueces; dijo que están en su derecho, pero acotó que es una minoría los que han recurrido a la vía legal para que no les aplique la reforma que los obligaría a evaluarse.

LS