A unos días de que se realice la Romería 2022 de la Virgen de Zapopan de manera presencial, tapatíos se mostraron emocionados de poder ver de nuevo a La Generala y acompañarla en su peregrinación el 12 de octubre de la Catedral Metropolitana a su morada en la Basílica de Zapopan.

Entervistados por este medio, señalaron que su principal petición es agradecer estar con vida a pesar de los estragos que ha dejado la pandemia de COVID-19.

Fernando González Madrueño, sacristán del Santuario de Guadalupe, señaló que a él le motiva que la Virgen de Zapopan regrese a sus recorridos con romeros, ya que es un evento considerado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde el 2018.

“Mucha alegría, es la virgen de mi devoción, para todo acudo a ella y siempre me ha concedido los favores que le he pedido. No fue presencial (2021 y 2021), pero sigue en pie. Yo soy sacristán del Santuario de Guadalupe por suerte cada año me toca recibirla ahí la tendremos el siete de octubre y tendré la dicha de recibirla, lo que no me gusta es cuando se va, se me salen las lágrimas”, comentó.

Una pareja de adultos mayores conformada por Jesús Domínguez López y Cristina Anzorena consideró que es importante que esta tradición local no se pierda.

“Yo pienso que sí, sobre todo para los católicos, nos gusta que la virgencita esté cada año e inclusive en el Fraccionamiento Tlaquepaque ahí va una vez al año y la recibimos con gusto, con flores y con todo la adoramos. Hemos ido, pero ya no aguantamos tanto y venimos a la despedida, que no se pierda esta tradición”, manifestó Domínguez.

Arturo Esqueda espera este año asistir con familia y se mostró feliz de pronto ver a la "Madre de Jalisco".

“Nos da mucho gusto que después de tanto tiempo esté de nueva cuenta de forma presencial después de la pandemia. A veces voy con la familia y a veces solo, sobre todo estar siempre agradecidos”.

Por su parte, Bárbara Tapia se dijo preparada para caminar junto con la virgen peregrina desde el corazón de Guadalajara hast el centro de Zapopan.

“Es una tradición, es algo que los nacidos en Guadalajara, siempre añoramos, queremos y damos gracias, se extrañó, seguiremos asistiendo. Ya tengo muchos años yendo, desde Catedral hasta la Basilica. Voy a agradecer que estemos con vida a pesar de la pandemia“, dijo.

PARA SABER

Se espera que acuden 1.8 millones de fieles, número de visitantes que se alcanzó en 2019.

La Romería fue declarada en 2018 por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Lo más probable es que se retome la ruta que se tenía antes, aunque van a dar a conocer los detalles en los siguientes días .