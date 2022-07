El rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva, reiteró la posibilidad de que pueda figurar en una candidatura en 2024, pero afirmó que sólo lo haría si siguen los ataques y tuviera que buscar otra trinchera para defender a la institución.

“Ahorita no quiero. Cuando pienso en alguna posibilidad de que yo pudiera ser candidato, sólo es si todavía no regresan los 140 millones que nos debe el Gobierno del Estado y hay que ir por ellos a Casa Jalisco. Fuera de eso, no tengo otra razón por la cual aspirar a un cargo público”.

Tras su reunión con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que fue para tocar temas académicos y la posibilidad de que Delgado participe en un foro sobre el modelo económico de la cuarta transformación.