Revocación de Mandato: Jaliscienses tienen versiones encontradas en consulta

Algunos a favor, otros en contra y unos más con enojo por no encontrar sus casillas fue como los votantes acudieron a votar a la revocación de mandato este domingo.

Por ejemplo, Fernando Navarro, buscaba ejercer su derecho pese a que para él no era favorable la elección e incluso opinó que era "un engaño", sin embargo no encontró dónde hacerlo, pues donde normalmente vota no estaba disponible y en la siguiente que fue no le tocaba.

"Ya no voy a buscar otra. No coinciden los números, habían dicho que aquí era y no. Si no dieron una buena difusión, no sé si lo hicieron intencionalmente", dijo.

O Francisco González, quien acudió a la casilla que le indicaban ayer en la página. Llegó y no había ninguna, así que caminó dos kilómetros para llegar a la ubicada frente a Plaza Bonita.

"Es molesto porque no avisaron que lo habían cambiado", señaló.

En redes sociales, usuarios también se quejaron por la falta de información sobre las casillas.

A las 9 am hay dos mil 09 casillas instaladas de tres mil 782 en Jalisco para la #RevocacionDeMandato.

Debieron haberse instalado las mismas que en las #Elecciones2021, sin embargo es una 3a parte, dice el presidente del @INEJALISCO Carlos Rodríguez, por falta de fondos pic.twitter.com/evW2jvzzYc — Yunuen Mora (@YunuenMoraR) April 10, 2022

Votan entre dudas y aplausos

Opiniones encontradas también se encontraron sobre el ejercicio.

"Es una tontería haberlo hecho porque es un gasto superfluo y hay más necesidades en el país. Él sabe que debe cumplir su sexenio y no andar haciendo tonterías", expresó Lourdes Nieves, quien acudió con su esposo e hijo a votar.

Lourdes Nieves, quien acudió con su esposo e hijo a votar. EL INFORMADOR / Y. Mora

Sin embargo, también hubo quienes señalaron que es un buen ejercicio democrático, como Rosa Camacho.

"Es el primer ejercicio de este tipo y es maravilloso para un proceso democrático, se debe seguir haciendo incluso en lo local. Es histórico", compartió.

Monica Molina, quien fungió como observadora en las elecciones del año pasado, destacó la baja afluencia, aunque afirmó que este es un ejercicio que reafirma la democracia y señaló que debería realizarse con más funcionarios, no solo el Presidente.

En la imagen, Mónica Molina emitiendo su voto. EL INFORMADOR / Y. Mora

"Me encanta que esté pasando y ojalá se quede. Este ejercicio también pone en evidencia a un montón de gente a favor de la gente", expresó.

