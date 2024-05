Una nieve raspada, una paleta de hielo, suficiente agua y hasta dejar la puerta abierta para que entre el aire a las casas, son algunas de las medidas que han tenido que tomar vecinas y vecinos de la colonia Miravalle, ubicada en la zona que este viernes registró la temperatura más alta en toda la Zona metropolitana de Guadalajara.

Así lo dio a conocer este día el meteorólogo operativo del Instituto de Astronomía y Meteorología del centro Universitario de Ciencias Sociales e Ingenierías, Armando González Figueroa, quien señaló, hacia las 14:30 horas la zona de la Estación de Monitoreo de Gobernador Curiel y Patria, donde se encuentra Miravalle (en los límites de Guadalajara y Tlaquepaque), alcanzó los 37.4 grados centígrados, siendo esta la temperatura más alta registrada por el instituto para este día.

A esta zona le siguieron las inmediaciones de Nuevo México, al norte de Zapopan, con 37 grados de la misma forma que alcanzó la zona de La Minerva, en Guadalajara. La zona de Bugambilias, entre Zapopan y Tlajomulco, se llegó a 36.6 grados.

"El calor ha subido mucho, nos tiene tome y tome agua aunque a veces sentimos que ya no nos cabe más. Sentimos que nos deshidratamos. En la mañana me bañé y el agua salió caliente, hasta después me di cuenta de que no prendí el boiler, era del mismo solazo que ha estado haciendo. Nos estamos quemando en vida, esto es un infierno de lo caliente que está", dijo la señora Juana Morales, de Miravalle, quien aprovechó la primera sombra de la tarde para salir a regar sus plantas, que dijo, se estaban quemando por el sol.

Teresa Díaz aprovechó su única salida del día para ir por media docena de paletas de hielo para refrescar a su familia, pues dijo, el calor les tenía con ganas de algo fresco. "Tratamos de no salir, está muy fuerte el calor, pero aunque estamos adentro en casa se siente demasiado calor. Ha estado subiendo mucho la temperatura y la verdad es que yo evito salir, salvo por necesidad, porque hay muchas deshidrataciones. Ahorita solo venimos por unas paletitas mi nieto y yo. Yo le recomiendo mucho a quienes salen, especialmente a los adultos mayores y los niños, que traten de hidratarse", dijo la mujer, vecina de Terralta.

De acuerdo con el meteorólogo, estas temperaturas son parte del sistema anticiclónico, el cual hace que el viento descienda de manera anormal y en lugar de ser fresco se calienta, lo cual hace que el calor se sienta más fuerte, fenómeno descrito como la "onda de calor".

"Este es el tercer sistema anticiclónico, es decir es la tercera ola de calor apenas. Para el domingo se pronostica que será el peor día de esta ola, estimando que podamos alcanzar entre 38.5 a 39 grados, una temperatura mayor a la alcanzada el 10 de mayo cuando llegamos a 38.4 en la primera ola", alertó el especialista.

Explicó que si bien se observan probables precipitaciones para las siguientes semanas, estas no serán parte del temporal, sino lluvias aisladas.

"Se ve probable que, por ejemplo, para el lunes en la tarde-noche y martes en la tarde-noche, exista una lluvia dispersa, aligerando la tercera ola de calor, aunque esta sigue", añadió Armando González.

Dijo, debido a que se prevé que podrían registrarse dos olas de calor más, así como una previsión ante las altas temperaturas que se esperan para el domingo de 37.4 grados, el meteorólogo recomendó a las personas mantenerse hidratadas en todo momento,y de preferencia y si les es posible, no salir entre las 11 y las 16:00 horas, horario con la mayor radiación. Si es necesario salir usar bloqueador y colores claros.

MF