Vanesa Arias es una microempresaria y mamá. Su coche es su herramienta de todos los días, tanto para entregar sus pedidos diariamente como para llevar a sus dos hijos a la escuela y sus diversas actividades. Suele pagar 20 litros a la semana para moverse, pero hay cambios drásticos en los últimos seis años. En 2018, llenaba tres cuartos del tanque de gasolina y pagaba 450 pesos. Hoy desembolsa 800 pesos por la misma cantidad de combustible y se acaba más rápido, ante el incremento del caos vial en la ciudad.

“Traté de poner gasolina más barata, pero se me echó a perder mi coche. Por esa razón me salió más caro arreglar el auto. Y siento que me rinde menos, porque antes estos tres cuartos me duraban toda la semana, y me movía hasta la carretera a Chapala y Periférico. Hoy sólo ando en Zapopan y no me ajusta igual, a veces llego a echar los mil pesos a la semana en gasolina”.

Una de las principales propuestas del Presidente Andrés Manuel López Obrador se incumplió. Durante su candidatura en 2018 aseguró que la gasolina bajaría; sin embargo, el costo del combustible es mayor.

De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en el año 2018, la gasolina regular (Magna) tenía un costo promedio de 17 pesos con 94 centavos, mientras que la roja (Premium), costaba 19 pesos con 41 centavos, en promedio.

Hoy, la gasolina Magna promedia los 24 pesos con 26 centavos, mientras que la roja se oferta en 26 pesos.

“Será el calor o el caos vial, pero la gasolina está más cara y dura menos. En mi auto de cuatro cilindros gastaba a la semana 500 pesos, pero ahora se me van casi los mil pesos. Nos fallaron otra vez. Es un gasolinazo disfrazado”, critica Samuel Quiroz.

Entre 2018 y 2024, el costo de las dos gasolinas es seis pesos más caro en promedio, según el Gobierno federal.

Comparativa a seis años.

Natalia Romero coincide en que el combustible es más caro y le rinde menos. Ella se traslada todos los días de la zona de La Cima de Zapopan a Providencia. En 2018, llenar el tanque de su coche no pasaba de los 500 pesos; hoy gasta hasta 800 pesos para completar su carga. “Aunque cambié de trabajo sigo recorriendo aproximadamente la misma distancia, pues ese tanque antes me podía durar semana y media, hasta dos semanas, pero hoy sólo me dura una. Siento que es por todo el tráfico que se hace en la zona, que está uno parado más tiempo, pero sí está terrible que hoy gasto más”.

Para Diego González, quien va de la zona de Paseos del Sol a Oblatos, el incremento es mayor. Explica que hace seis años podía llenar el tanque “a tope” con alrededor de 700 pesos, pero recientemente el gasto ya supera los mil pesos, por lo que “ha tenido que medir los trayectos, a únicamente los necesarios”, para que le ajuste el combustible y no destinar más presupuesto.

Los precios reportados por la CRE para esta semana son promedios; es decir, que existen lugares en donde éstos pueden llegar a ser más altos, como ocurre en diversos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, como es el caso de la gasolinera ubicada sobre la avenida Patria y Paseo de los Parques en Zapopan, donde el combustible verde cuesta 25 pesos con 59 centavos.

También se encuentra el caso de la despachadora ubicada en Eutimio Pinzón y Aglaya, donde la Premium se ofrece a 27 pesos con 90 centavos por litro, lo que representa un peso con 90 centavos más arriba que el promedio reportado por la CRE.

Según Ignacio Román, especialista en economía y académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, estas variaciones se deben a la determinación de la política impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto, en busca de una libertad de precios para el consumidor, donde las empresas a cargo de la distribución del combustible “venden” la calidad de la gasolina a partir de los aditamentos que supuestamente agregan para un mayor rendimiento, aunque en ocasiones no es posible determinar si esto se refleja en el consumo.

“Estamos comprando gasolina importada, luego tenemos un costo de transporte fuerte y tenemos un costo de almacenamiento fuerte. Efectivamente, tenemos un problema muy severo que no es derivado sólo de las acciones de este Gobierno, sino de cómo se fue estableciendo una cadena de distribución en beneficio de muy pocos importadores, monopolizadores”.

Una opción de ahorro es utilizar el vehículo particular en sólo lo necesario, como Diego González, quien complementa los traslados haciendo uso del transporte público.

Para Ignacio Román, si lo que se quiere es disminuir verdaderamente el costo de la gasolina en el país, debe de apostar por una inversión para que las actuales refinerías tengan la tecnología adecuada para procesar eficazmente el petróleo y que dejen de importarse tantas gasolinas del extranjero.