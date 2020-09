Revisarán padrones de programas de protección al empleo hasta que finalicen: Hacienda

Durante su comparecencia ante el Congreso de Jalisco, el secretario de Hacienda Pública, Juan Partida Morales, explicó que habrá revisiones de los padrones al cierre de los programas para protección del empleo durante la pandemia de COVID-19.

Aseguró que el crecimiento en gastos de las unidades administrativas fue porque “se concentran en las áreas de comunicación y transparencia”.

Además, el secretario Partida Morales dijo que la expectativa original era que se perderían 120 mil empleos formales, en el empleo informal se complica medirlo, sin embargo en Jalisco no se superó, se llegó a 90 mil empleos perdidos.

Agregó que el programa de protección al empleo tuvo más de 120 mil pagos como apoyo, y más de cuatro mil empresas fueron beneficiadas.

Sobre lo que sucederá si hay un segundo pico de la crisis sanitaria en el mes de octubre de COVID-19 con influenza, en las finanzas públicas Partida señaló que aún no está cubierto, pues los ingresos que vienen de la federación serán ya con muchos recortes y se espera que todo el año haya una caída en los fondos de las participaciones.

La diputada María Esther López Chávez, de Movimiento de Regeneración Nacional, pidió transparencia en los gastos múltiples y que la página de transparencia se actualice. El secretario Juan Partida explicó que reglas de operación si están en la página, aunque falta se actualicen varios rubros y trabajarán en esa parte; así como quedó de seguir en comunicación para despejar todas las dudas.

En el tema del dengue, el secretario indicó que hay caídas en las aportaciones de la federación, no hay un colchón de fondo de estabilización, se está buscando hacer un presupuesto austero, se necesita una reactivación económica para poder enfrentar la situación.

En sesión extraordinaria, desechan dictámenes de juicios políticos

En sesión extraordinaria encabezada por la legisladora Sofía García Mosqueda, los diputados desecharon cuatro dictámenes de juicios políticos entre ellos el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro Esteves.

La denuncia contra Ricardo Suro fue presentada por el ciudadano Daniel Hernández Silva en 2018, quien señalaba al Magistrado de ser omiso frente al nombramiento irregular de 60 jueces orales.

También fueron desechadas las denuncias contra el juez y Secretario de Acuerdos, Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, así como de la secretaria de Acuerdos, de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia; del ex alcalde de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos, así como del ex Secretario General y ex Directora de Padrón y Licencias; y del actual Secretario General del Ayuntamiento de Autlán de Navarro, Gilberto García Vergara, quien junto con tres regidores morenistas fue señalado de nepotismo, igual que el alcalde, Miguel Ángel Brambila.

