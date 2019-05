Revisan avances en atención a casos de violencia contra las mujeres

Para dialogar sobre el seguimiento dado a casos de violencia contra las mujeres, diputadas de la Comisión de Igualdad de Género se reunieron con el fiscal general del estado, Gerardo Octavio Solís, y con Fela Pelayo López, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva.

En la reunión la secretaria Pelayo López refirió que le llevaría lo que resta del año tener el registro único de las órdenes de protección vigentes en todo el estado, argumentó que requieren hacer un cruce de información para tener los datos concretos. Otro proceso en trámite es la homologación de protocolos para el tratamiento de las órdenes de protección en las comisarías municipales.

"Primero que se arreglen todas las órdenes de protección, que se actualicen, que veamos cuál es el sistema que utiliza la Fiscalía, cuál es el sistema que estamos diseñando y a ver cómo podemos conjuntar la información", explicó.

El fiscal apuntó que están en el proceso de análisis de qué tipo de tecnología podrían aplicar para el monitoreo a agresores y víctimas de violencia, argumentó que desde el inicio de su gestión emprendió la revisión de todos los procesos a fin de eliminar el rezago existente en las agencias del Ministerio Público en la atención a denuncias presentadas por mujeres, reconoció que faltan peritos especialistas y aumentar el número de policías asignados para labores de protección.

La diputada Sofía García, presidenta de la comisión, cuestionó que la secretaria no haya presentado detalles del plan del trabajo por la alerta de violencia contra las mujeres y que no haya planteado fechas o metas por alcanzar para aminorar esta problemática. La legisladora dijo esperar que la Fiscalía no alargue más el análisis y a la brevedad defina los mecanismos electrónicos de protección que usarán.

La priista sostuvo que el feminicidio de Vanessa Ochoa, afuera de Casa Jalisco, marcó un antes y un después en la situación de las mujeres que padecen violencia.

