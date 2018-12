Retoman plan de vender edificio administrativo del Congreso

Diputados locales retomaron los planes para vender el edificio, propiedad del Congreso, ubicado en avenida Juárez y Corona, por considerar que su mantenimiento es costoso y está subutilizado. Durante la instalación del Comité de Adquisiciones del Poder Legislativo, Salvador Caro Cabrera, presidente de la Mesa Directiva, pidió apoyo a los representantes de la iniciativa privada para buscar una alternativa para que el inmueble deje de ser una carga a las finanzas del Congreso.

"Evaluar con ellos la mejor manera para deshacernos del edificio. Al edificio se le acaba de hacer mantenimiento, pero es un barril sin fondo, fue una compra totalmente irresponsable y nociva para las finanzas del Congreso", comentó.

El diputado dejó abierta la posibilidad de buscar otro edificio que ofrezca mejores condiciones para alojar al personal administrativo y para la operación del nuevo Sistema de Radio y Televisión del Poder Legislativo. Caro informó que suspendieron la intención de comprar un nuevo inmueble para reubicar la biblioteca del Congreso. La pasada Legislatura aprobó presupuesto de 12 millones de pesos para esta adquisición.

La propuesta de comprar un edificio alterno para albergar oficinas administrativas se gestó en la 57 Legislatura (2004-2007), fue hasta la 58 (2007-2010) cuando se concretó la compra del inmueble ubicado en avenida Juárez 237. La Comisión de Administración presidida por el ex diputado Jorge Arana Arana, avaló pagar 50 millones de pesos por el inmueble y en la 59 Legislatura (2010-2012) destinaron otros 50 millones de pesos para su rehabilitación. Adicionalmente se invirtió en el mantenimiento de elevadores y del sistema de aire acondicionado. Los ex diputados locales Clemente Castañeda y Miguel Castro impulsaron en su momento la venta del inmueble que no se concretó.

Empresarios piden mesa para revisar Ley de Compras

Para analizar posibles ajustes a la Ley estatal de Compras Gubernamentales, Xavier Orendain de Obeso, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, solicitó a los diputados la instalación de una mesa de trabajo que determine la viabilidad de realizar reformas a la legislación aprobada hace dos años.

"Abramos una mesa para analizar adecuaciones importantes que requiere la Ley de Compras del Estado, ya que con algunos meses de funcionamiento nos parece que la ley requiere algunas modificaciones importantes", comentó.

El diputado Esteban Estrada Ramírez, presidente de la Comisión de Competitividad, apoyó el planteamiento y dijo que impulsará se abra la mesa de revisión.

La solicitud fue secundada por el presidente de Coparmex Jalisco, Mauro Garza Marín, Miguel Ángel Landeros titular del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente (Comce) y por el presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco, Jacobo Efraín Cabrera. Los representantes empresariales acudieron al Congreso a la instalación del Comité de Adquisiciones.

LS