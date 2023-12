Pese a que las autoridades han insistido en que los delitos van a baja en Jalisco, diversos hechos de violencia marcaron el 2023 en Jalisco. Bloqueos, balaceras, desapariciones múltiples, y multihomicidios, sorprendieron no solo al ojo local, sino que incluso trascendieron fronteras.

En el marco del cierre de este año, compartimos algunos de los hechos de inseguridad registrados este 2023 más relevantes.

MAYO: Plagian a ocho jóvenes trabajadores de dos callcenters

Ocho jóvenes trabajadores de dos callcenters ubicados en Zapopan fueron plagiados entre el 20 y el 22 de mayo en distintos hechos. Luego de diversas manifestaciones sociales y de las familias de los jóvenes en la ciudad, sus cuerpos fueron encontrados el día 31 de ese mes en un barranco ubicado al norte del municipio en bolsas plásticas.

JULIO: Explosión de minas terrestres cobra la vida de seis personas en Tlajomulco

Seis personas, cuatro policías y dos personas civiles, murieron luego de que varias minas terrestres explotaran a pocos metros de la cabecera municipal de Tlajomulco. Los hechos ocurrieron luego de que las autoridades recibieran un reporte anónimo sobre restos humanos hallados en un predio ubicado en Prolongación Flaviano Ramos, al llegar se detonaron los explosivos que estaban ocultos entre la tierra.

AGOSTO: Plagian a cinco jóvenes en Lagos de Moreno

El 11 de agosto, Uriel, Dante, Jaime Adolfo, Diego y Roberto fueron vistos por última vez en el Mirador de Lagos de Moreno. Dijeron que irían a la feria del municipio, pero no volvieron a casa. En redes sociales se difundió un video donde se les tenía plagiados en una finca y luego presuntamente asesinados entre ellos. Sus cuerpos no han sido formalmente localizados, aunque en días posteriores al plagio se hallaron varios restos humanos calcinados, incluso uno de los hallazgos se realizó al interior del coche de uno de los jóvenes. Debido al nivel de calcinamiento no ha sido posible hacer los cruces genéticos correspondientes.

SEPTIEMBRE: Balacera en Teocaltiche deja seis muertos y acaba con celebraciones del Día del Grito

Seis personas fueron asesinadas a balazos en un bar de la cabecera municipal de Teocaltiche, horas antes de la celebración del Día del Grito de Independencia en este municipio. Hasta el bar llegaron criminales armados con dispositivos de alto calibre y les dispararon de forma directa para después huir en dos vehículos distintos. Ante los hechos violentos, la celebración de Independencia quedó cancelada.

NOVIEMBRE: Emboscan a militares en la carretera Jalostotitlán-Teocaltiche

Tres militares fueron asesinados por criminales armados a bordo de vehículos con blindaje artesanal de los conocidos como “coches monstruo” mientras los gendarmes patrullaban en convoy sobre la carretera que va de Jalostotitlán a Teocaltiche. A la altura del crucero de Nochistlán los criminales les dispararon desde dentro de los vehículos con armas de grueso calibre. Otros cinco militares resultaron lesionados; los criminales huyeron.

Bloqueos carreteros

Diversos bloqueos carreteros a cargo del crimen organizado se registraron este año en distintas carreteras del municipio. El caso más reciente se dio el pasado 19 de diciembre en tres puntos de la carretera Zapotlanejo-Tepatitlán con vehículos incendiados, luego de un ataque a la Guardia Nacional (GN) en Zapotlanejo.

El 25 de noviembre se dieron otros tres bloqueos tras la detención de un líder criminal en Tapalpa. Los cierres se dieron en la carretera libre Acatlán de Juárez-Ciudad Guzmán, uno más en la Carretera Ciudad Guzmán-Acatlán, y el tercero en la autopista Acatlán de Juárez a Colima.

El día 16 de ese mismo mes se dieron otros tres puntos bloqueados tras otra balacera contra la GN: uno en la Carretera Santa Rosa-La Barca, otro se dio en la carretera Guadalajara-Ocotlán a la altura de Atequiza y uno más en el municipio de Jamay, luego de una balacera entre grupos criminales ocurrida en Ocotlán, y que cobró la vida de una persona.

El 11 de julio se reportó la quema de vehículos pesados para bloquear tramos carreteros que van de Encarnación de Díaz a San Juan de los Lagos. El primero se dio a la altura de la comunidad de San Sebastián del Álamo, y otro se dio a la altura del balneario El Álamo.

El 17 de marzo se registraron bloqueos en la carretera Guadalajara-Lagos de Moreno bloqueando la caseta de incorporación a Guadalajara (a la altura de San Miguel El Alto) en el municipio de Teocaltiche, tras un enfrentamiento entre grupos criminales en la zona rural del municipio.

El 30 de enero los criminales también bloquearon las carreteras Autlán de Navarro-Unión de Tula y El Grullo-Ciudad Guzmán, también con automotores incendiados, tras un ataque a balazos contra la Guardia Nacional en Atenguillo.

