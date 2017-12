Respaldan elección de zar anticorrupción

Organismos de la sociedad civil respaldaron la decisión del Congreso local de elegir, el pasado domingo, a Gerardo de la Cruz Tovar como nuevo titular de la Fiscalía Anticorrupción del Estado.

“Es importante que los diputados, a la hora que toman su decisión, opten por aquel perfil; no el que saca 100 en todas las categorías, porque no existe, sino aquel que ofrece mejor balance. De acuerdo con esto me parece que la decisión de los diputados fue acertada”, manifestó Jorge Alberto Alatorre Flores, presidente del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción de la Entidad.

Sin embargo, Alatorre Flores acentuó que el elegido tiene que establecer un plan de trabajo ambicioso pero factible y coincidió en que debe conformar un equipo con elementos especializados en combate a la corrupción y que estén más allá de todo cuestionamiento.

“Lo que tenemos que pugnar todos dentro del sistema estatal anticorrupción es que tenga condiciones presupuestales y humanas para poder cumplir su mandato, que no sea un fiscal decorativo”.

Cecilia Díaz Romo, integrante del colectivo ¡Tómala!, destacó la resolución de los legisladores jaliscienses, que el 15 de diciembre pospusieron el proceso para definir este cargo por falta de acuerdos entre las fuerzas políticas.

Por otra parte, el director de Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón, indicó que el primer reto del fiscal será armar un equipo con credibilidad y que ponga en práctica su autonomía. “Tendrá que dar muestras del trabajo que queremos que sea. Es decir, empezar a dar resultados, cuáles son las investigaciones, qué se está investigando. El reto es dar resultados rápido”.

Las próximas elecciones, agregó Chacón, son “campo fértil” para que este funcionario atienda señalamientos de irregularidades, además de los casos pendientes. “Cada que un presidente municipal o gobernador toman posesión nos dicen todas las anomalías y nunca ha habido consecuencias... Si no hay nada, que nos lo diga alguien con credibilidad; y si hay algo, que inicien la investigación”.

En la evaluación de candidatos que llevó a cabo el Comité de Participación Social, De la Cruz estuvo entre los cuatro que tuvieron mejor calificación. El especialista en Administración de Justicia y Seguridad Pública obtuvo entre 30 y 35 puntos (el puntaje más alto fue de 36).

A través de su cuenta de Twitter, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Legislativo, Ismael del Toro, resaltó la independencia del también académico de la Universidad Panamericana (UP), pues no está vinculado a ninguna organización política.