Residentes pediátricos festejan a niños del Hospital Civil

Como parte de los festejos por el Día del Niño, se realizó la tradicional obra de teatro que año con año escriben, dirigen y actúan los médicos residentes de la División de Pediatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde".

En esta edición, los residentes titularon la obra de teatro "Un Mundo al Revés". Ante un auditorio lleno, entre risas y aplausos, los pacientes y sus familiares se deleitaron al ver a sus médicos tratantes disfrazados de personajes de películas de Disney como Aurora, Maléfica, Aladino, Blanca Nieves, entre otros.

En la obra, los médicos residentes hicieron participar a los niños al pedirles que buscaran debajo de sus asientos algunas papeletas con mensajes ocultos.

Amor, gratitud, felicidad, justicia e igualdad fueron algunas de las palabras que los niños encontraron en los mensajes y que los médicos hicieron llegar a sus pacientes a través de la obra de teatro.

El festejo que los médicos organizan a los niños hospitalizados y sus familiares se convierte en un espacio de comunidad y convivencia en donde la esperanza y generosidad imperan.

Residentes de Pediatría HCG realizan obra de teatro como parte de los festejos de la Semana del Niño. https://t.co/jfSkEdjx98 pic.twitter.com/3jqYylJw4S — Hospital Civil Gdl (@HospitalCivil) 28 de abril de 2018

Al término de la obra, el Comité de Atención Integral al Menor Maltratado (CAIMM) del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde", con el apoyo de asociaciones civiles, grupos voluntarios, empresas privadas y personas de buena voluntad, organizó un convivió con refrigerio, pastel, bolos y juguetes.

En la Explanada de la Torre de Especialidades concluyó el festejo con diversas actividades y talleres organizados para los pacientes pediátricos de la Consulta Externa.

En entrevista, Everardo Rodríguez Franco, jefe del Servicio de Medicina Legal Pediatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde" y secretario técnico del CAIMM, resaltó la importancia de este convivio con sus pacientes pediátricos.

Comentó que estas actividades están dirigidas a ser un punto de encuentro, prevención y apoyo al menor que ha sido violentado, ante esta situación un rato de sonrisas para aminorar la carga psicológica-social del niño y la alteración de la dinámica familiar que tienen es muy satisfactorio.

Rodríguez Franco dio a conocer que "las cifras de maltrato infantil van en aumento. En 2017 tuvimos 313 niños ingresados con diagnóstico de maltrato infantil. En este año, de enero a lo que va del mes de abril, tenemos 93 niños con este diagnóstico".

Añadió que cuentan con un Comité Integral de Apoyo al Menor Maltratado que está integrado por Trabajo Social, Psicología, Paidopsiquiatría y diversas especialidades pediátricas.

"Nosotros hacemos la denuncia ante la Fiscalía, y ellos determinan a dónde se va este niño. El principal diagnóstico que reconocemos de maltrato infantil es la omisión de cuidados, es decir, un niño que no va a la escuela, que no está registrado, que no tiene su cartilla de vacunación", dijo.

