Rescatarán ciclovía de prepa 8 con programa "Senderos Seguros"

El Ayuntamiento de Zapopan y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), implementaron el programa "Senderos Seguros" en la preparatoria 8 de la Universidad de Guadalajara. En él se rescatará la ciclovía de 2.5 km localizada en la lateral de Periférico Norte.

“Vamos a limpiarla, la vamos a repavimentar, le vamos a poner balizamiento para que haya seguridad también para los propios ciclistas”, comentó el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus.

La presidenta de la sociedad de alumnos de la preparatoria 8, Gloria Valenzuela, solicitó la intervención al presidente municipal para la reactivación de la ciclovía, así como la colocación de un ciclopuerto y pidió que se reanudara el servicio de transvales en el plantel.

El programa #SenderosSeguros que iniciamos en distintas preparatorias sigue consolidándose, hoy visitamos la Prepa 8 para comenzar la rehabilitación integral de su entorno en beneficio de sus estudiantes. pic.twitter.com/Zwq2Pp3HnH — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) 24 de enero de 2019

Jesús Arturo Medina, presidente de la FEU, contempla que más de cuatro mil estudiantes serán beneficiados por el programa en la preparatoria 8, ubicada en la colonia La Palmita. “Esta escuela tiene una característica particular, comparte una vía muy rápida que es el periférico y a la par por la parte posterior de la escuela tenemos una colonia que tiene una situación de violencia, delincuencia y también de distribución de narcóticos”, comentó Jesús Medina.

Los estudiantes de la preparatoria colocaron en un mapa colectivo los incidentes como acoso callejero, robo, violación, y el consumo, posesión o venta de drogas, también mapearon la falta de servicios públicos que han detectado en los alrededores de su plantel educativo como falta de arbolado, luminarias, parabuses, baches y acumulación de basura.

Los alumnos también aseguraron sentirse inseguros: “Normalmente por las mañanas que está oscuro no me siento tan segura porque por ejemplo, me bajan enfrente de periférico donde está la unidad y hay un pedazo muy sólo, de hecho a veces hay camionetas estacionadas y tienes que atravesar el puente, en el puente no hay luminaria, sólo la luz que alcanza a reflejar de los carros, a mi hermano sí lo llegaron a asaltar en el puente”, comenta la estudiante Blanca Ávila.

El programa "Senderos Seguros" considera la vigilancia, el patrullaje, la poda de árboles, balizamiento, mejoramiento de las calles y la iluminación de los espacios públicos. Este programa beneficia a 23 planteles de la Universidad de Guadalajara y está coordinado con el Gobierno del Estado y los ayuntamientos metropolitanos.

También, como se anunció el pasado 14 de enero, hay más de 500 elementos policíacos estatales y de comisarías municipales vigilando las zonas alrededor de los centros universitarios y preparatorias. Así mismo se implementaron 65 patrullas, 30 motocicletas, una torre y tres casetas de vigilancia, y monitoreo de cámaras del C-5 en los "Senderos Seguros".

LS