Refundación de Jalisco incluirá limpieza en el Judicial y Ejecutivo: Alfaro

La refundación que propone el gobernador Enrique Alfaro Ramírez para el estado de Jalisco no culminará solo con la creación de una nueva Constitución, sino que será un cambio y limpieza total de todas las instituciones, anunció este miércoles durante la presentación de su conferencia magistral "La refundación de Jalisco" en el Paraninfo Enrique Díaz de León.

"Quiero decirlo con claridad, no podemos plantear un proceso de refundación que no incluya la renovación completa, completa, de los poderes públicos de Jalisco".

El gobernador expuso que se tienen que aprender de los errores y los ejercicios que se han hecho en el pasado en otros gobiernos que no han tenido éxito y aclaró que el fin de esta renovación no es el acomodar estructuras para su beneficio pues incluso existe la posibilidad de que él no concluya su gobierno.

"Yo estoy listo para asumir la responsabilidad --y lo digo con plena conciencia-- para ser un gobernador de transición, y si es necesario, ni siquiera culminar el periodo de seis años, hacer la transición para que Jalisco tenga un nuevo pacto social y que se vayan todos. Tenemos que limpiar el Poder Judicial, tenemos que limpiar a las instituciones públicas, tenemos que hacer limpieza profunda, insisto, no limpieza cosmética, limpieza profunda. Esa es la idea de la refundación".

Anticipó que el proceso llevará algún tiempo y que su concreción enfrentará muchas resistencias.

El pasado 5 de febrero, Enrique Alfaro propuso una reforma para la conformación de un Congreso Constituyente conformado por diputados locales y federales de Jalisco, así como sus senadores y representantes del Ejecutivo y de cada uno de los distritos.

Ésta idea partió del concepto de la refundación del estado, que implicaría un cambio total del acuerdo social (la Constitución) para adaptarla a la nueva realidad.

Anticipó que durante la elección del 2021 se podrá dar también la elección del Constituyente de Jalisco. "Creemos que puede ser a la mitad del gobierno que se pueda hacer una gran convocatoria para renovar el acuerdo social de nuestro estado".

LS