Refuerzan la estrategia “Alerta Limpia” en el corredor López Cotilla de Guadalajara

Con el objetivo de contar con un corredor, y luego de que los Escuadrones de Limpieza del Gobierno de Guadalajara dejaran limpia López Cotilla, la Dirección de Inspección y Vigilancia entró para verificar que todos los negocios tengan en regla su documentación y cuenten con contrato para la recolección de residuos.

"Los Inspectores ya habían pasado para hacer la revisión y pedir a los establecimientos que regularizaran su situación, por lo que esta ocasión se procedió a revisar a 25 establecimientos, ubicados entre Francisco Javier Gamboa y Calle Progreso, de los cuales, 10 fueron infraccionados por hacer caso omiso a los apercibimientos y fueron reincidentes en la falta", informó el ayuntamiento a través de un comunicado.

De las infracciones levantadas, añadió, el 50% fueron por no presentar el contrato vigente y el 30% por tener desaseado el exterior y no tener almacenados de manera adecuada sus residuos ordinarios. El resto fue por otras violaciones a los reglamentos.

"Estas acciones forman parte del Operativo Alerta Limpia, en su rama comercial, con el que se busca concientizar a los dueños de los negocios a tener su documentación actualizada y hacer lo que les toca para tener una Ciudad limpia y ordenada", recordó la alcaldía tapatía.

Uno de los principales documentos que se pide es el contrato vigente para el servicio de recolección de basura, una obligación que viene establecida en el reglamento.

El operativo Alerta Limpia, recordó el ayuntamiento, tiene tres vertientes: vecinal, tianguis y comercial, y es parte de la estrategia Limpia Guadalajara.

El objetivo principal es generar conciencia entre la población y el sector comercial sobre la importancia de cumplir con los reglamentos en materia de recolección y disposición de residuos.

"A través de estas acciones, el Gobierno de Guadalajara busca modificar hábitos para reducir la generación de basura y evitar que los residuos terminen en la vía pública, lo que puede derivar en problemáticas como obstrucción de alcantarillas e inundaciones", finalizó el ayuntamiento en un comunicado.

YC