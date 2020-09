Red de desaparecidos de Colima exige atención de Fiscalía de Jalisco

El 20 de agosto de 2017 Carlos Donaldo Campos Sepúlveda originario de Colima, desapareció en Tonila, en los límites de Colima y Jalisco.

Desde entonces, su mamá, Carmen Sepúlveda lo busca junto con la Red de Desaparecidos de Colima, y aunque se encuentra dentro de Jalisco, según señaló, Blanca Trujillo Cuevas, fiscal Especializada de Personas Desaparecidas en Jalisco, “no tiene voluntad de ayudar”.

Resaltó que desde hace un año y nueve meses le han pedido una búsqueda de campo y su asesoría para obtener las carpetas de investigación que hay en Tonila, Ciudad Guzmán, San Marcos y Zapotiltic.

“Le hemos mandado oficio tras oficio. Quiere que le entreguemos coordenadas, casi casi quién se llevó a nuestros familiares. Si lo pudiéramos hacer, no le pediríamos su colaboración. No nos recibe ni las llamadas anónimas porque dice que no sirven, pero con ellas hemos encontrado a otros desaparecidos dentro de Colima”, indicó Sepúlveda.

Por ello, y ante la negativa también de los exhortos por parte de la Fiscalía de Colima a Trujillo para colaborar, el colectivo decidió acudir a la Glorieta de los Desaparecidos (Niños Héroes) para exigir una respuesta a la fiscal.

“Necesitamos que nos diga por escrito que nos ayudará a quienes tenemos familiares desaparecidos en las colindancias (de Colima y Jalisco). Que agarre nuestros casos y platique con las familias. Que nos diga si puede o no ayudarnos”, indicó.

Informó que, en los últimos años, han desaparecido alrededor de 100 personas en los límites de ambos Estados, sin embargo solo hay una carpeta de investigación abierta en Ciudad Guzmán, que corresponde a Luis Fernando Yerena Quintero, quien tenía 21 años cuando desapareció el 18 de septiembre del 2015.

Agregó que, aunque como colectivo han buscado y encontrado a más desaparecidos en diferentes municipios en Colima y Jalisco, hay algunos que apuntan que están en Tonila y no pueden entrar por el grupo delictivo que controla la zona.

“Queremos que nos apoyen ahí, porque el Cártel (Nueva Generación) no nos deja entrar. Si en esto me la juego y se me va mi vida, pero encontramos a todos los desaparecidos, no me importa”, dijo.

Para agilizar la búsqueda, Sepúlveda envió los oficios a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), con quien hubo una reunión a la que también se invitó a Trujillo pero quien se negó por falta de tiempo.

“En conjunto con la CNB vamos a hacer un reconocimiento en las colindancias, como en Tonila. Me pongo en riesgo, pero queremos que en Colima esto pare. Ya son mil 300 desaparecidos en el Estado. Esta semana hubo cuatro más. La Fiscalía de Colima sí nos ha apoyado, pero en Jalisco no tenemos jurisdicción”, resaltó.

La Red se integró hace dos años por la desaparición de Kaliz Martínez. Ahora son unos 15 familiares de desaparecidos quienes integran el colectivo.

