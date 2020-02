Recuperan cuentas, pero dos de cada 10 todavía deben el predial

Gracias a los descuentos en las multas y los recargos, además de los convenios, el año pasado los Ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan lograron la regularización de 25 mil cuentas que debían el impuesto predial.

La tesorera tapatía, Sandra Tovar, informa que aplicaron dos periodos de descuentos: del 1 al 30 de junio y del 1 al 30 de noviembre. Tras el éxito, se extendió hasta el 27 de diciembre. Las rebajas de los últimos dos meses fueron aprovechadas por más de 10 mil tapatíos, pero todas las acciones derivaron en una recuperación de 15 mil cuentas en 2019.

Por su parte, Rubí Gómez, directora de Ingresos de Zapopan, explica que de 500 mil cuentas prediales, cerraron con 395 mil 697 pagadas el año pasado. En 2018 cumplieron 385 mil 469 cuentas, lo que representa una recuperación de 10 mil 228.

Sin embargo, pese a los avances reportados, en Guadalajara y Zapopan se mantiene un porcentaje de cuentas sin pagar entre 19% y 21%, respectivamente; es decir, dos de cada 10 ciudadanos no cumplen.

Tovar destaca que se avanzó 3% en la recuperación de cuentas respecto a 2018, cuando el porcentaje de morosos fue de 22%, de un total de 469 mil predios.

Para este año, en Guadalajara esperan recaudar mil 486 millones de pesos por el predial, lo que se traduce en 290 millones de pesos más que en 2019, tras la actualización de las tablas catastrales, que contemplan un incremento en el pago según el tamaño del predio.

En Zapopan, en este año ya se iniciaron 66 procesos de embargo en viviendas de zonas con mayor plusvalía, como Acueducto, Zona Real, Ciudad del Sol o Paseos del Sol. Y el año pasado comenzaron 157. A la fecha no se ha rematado ninguna finca para recuperar el recurso.

La funcionaria zapopana agrega que la meta es recaudar mil 460 millones de pesos este año (en 2019 fueron mil 074 millones por este concepto).

Esperan a 250 mil votantes para elegir obras tapatías en este año

El director de Participación Ciudadana de Guadalajara, Diego García, estima que 250 mil tapatíos votarán en la quinta edición del Programa del Presupuesto Participativo, tras abrir la consulta a todos los habitantes de la ciudad.

Durante 2019 participaron más de 196 mil ciudadanos, quienes pagaron alguna contribución municipal.

Explica que el aumento se debe a que este año cualquier persona puede elegir las obras, con el objetivo de tomar en cuenta la opinión de quienes hacen uso de los espacios públicos.

“Por ejemplo, si vivo en Zapopan y no tengo casa propia, pero todo mi día lo vivo en Guadalajara, sí puedo votar. Si tengo un trabajo en Guadalajara y recorro las colonias que existen, eso significaría que si yo no pago el predial o alguna contribución municipal, no tengo derecho a participar, pero es en contra del derecho humano a la participación”.

Existen otros casos de ciudadanos que tienen su casa en Chapala o en otros municipios, pero laboran o pasan mucho tiempo en colonias tapatías. “Por eso la votación es libre. Simplemente nos acercamos a los ciudadanos, les preguntamos si están de paso o tienen alguna actividad en Guadalajara”.

Los habitantes pueden votar por 10 obras en las recaudadoras o en los módulos itinerantes que se instalan en diferentes colonias. Próximamente estarán en sitios como Revolución, San Juan Bosco, Industria, colonia del Fresno, Balcones del 4, Arboledas, Ferrocarril, mercado de Abastos, Tetlán, plaza de la Liberación, San Juan de Dios, parque Revolución y plaza Universidad.

Se tiene la opción de elegir tres propuestas. El funcionario destaca que el número de obras a construir depende del costo. “Lo que dice el reglamento es la base del 15% de la estimación de lo que se recauda… nos da para hacer una o varias, pero eso depende de la obra ganadora”.

Recalca que estas propuestas se realizaron con base en las peticiones ciudadanas del ejercicio anterior. El año pasado, por ejemplo, 32 mil 309 ciudadanos pidieron centros de salud, 38 mil solicitaron accesibilidad universal y cruceros seguros, 18 mil 900 requirieron arreglar los centros deportivos y 13 mil pidieron la mejora de los mercados. “En eso basamos el oficio que el Consejo Municipal de Participación Ciudadana gira a toda representación vecinal para preguntar, con base en esos rubros, qué les gustaría que se construyera”.

En marzo finalizará la consulta

La consulta del Programa del Presupuesto Participativo estará abierta hasta el viernes 29 de marzo. Los interesados en participar podrán hacerlo en cualquiera de las cinco recaudadoras municipales, la Unidad Administrativa San Andrés, la Dirección de Movilidad y Transporte, la Dirección de Participación Ciudadana y en la página de internet.

No se necesita identificación.

Otra opción será un módulo itinerante de votación que recorrerá diversas colonias de Guadalajara.

Podrán elegir entre 10 opciones de obras: nueva Cruz Verde, mejoramiento del entorno de la plaza Juárez, el programa “Una patrulla para tu colonia”, la intervención del entorno del mercado de Abastos, el proyecto para mejoramiento de vialidades, los entornos escolares seguros, el proyecto para la rehabilitación de unidades habitacionales, el Escudo Urbano de Seguridad y Vigilancia C5 en Guadalajara, las luminarias con perspectiva peatonal y las unidades deportivas con perspectiva de inclusión.

Condonan ocho deudas de predal al día

En los últimos siete años, los Ayuntamientos metropolitanos condonaron el pago de 19 mil 242 cuentas: ocho diarias, en promedio, según documentó este medio en octubre pasado.

Elige obras de seguridad y salud

Ernesto Serafín acudió a la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara para realizar el pago de su predial. Narra que durante la espera, también le solicitaron que votara en el Presupuesto Participativo, aunque opina que es una buena iniciativa, ninguna de las opciones era para su barrio.

“Vivo en la colonia Morelos, pero ningún proyecto nos quedaba cerca, todo era por el Centro o Cruz del Sur. Elegí dos relacionadas a seguridad y la otra para mantenimiento de calles”.

Dice que como su colonia no era beneficiada, le pidieron seleccionar alguna opción para años posteriores. Cuenta que eligió que se edificara un centro de salud.

“También puedes escoger mantenimiento de áreas verdes o deportivas, entre otras opciones. Pero hace más falta un centro de salud cercano, porque viven muchas personas mayores que no tienen seguridad social. Sí me gustaría que el siguiente año tomaran en cuenta a mi colonia, aunque no es tan popular”.

Agrega que tardó una hora y media en realizar su pago, ya que había mucha gente. “La atención fue buena. Lo del Presupuesto Participativo es positivo, pero hacen falta obras en colonias menos vistosas para que nos toque a todos. Puede funcionar si se incluye a todos, no solamente lugares como Chapultepec”.

Incrementan convenios

La tesorera tapatía, Sandra Tovar, informa que los ciudadanos tienen la posibilidad de liquidar sus adeudos a través de la firma de convenios para realizar el pago en parcialidades. Detalla que en 2018 se firmaron 200, mientras en 2019 la cifra subió a cuatro mil.

Recuerda que en los dos primeros meses de 2020 se aplicará un descuento de 10% a quienes acudan realizar su pago. La rebaja se hace de manera automática. A partir de marzo se cobran recargos y multas por la omisión de pago. Y se registran descuentos de 50% para personas con discapacidad, pensionadas, jubiladas y viudas, pero se requiere acreditar la situación. Para personas de la tercera edad hay descuentos de hasta 80%, de acuerdo con los años que tenga el contribuyente.

Subraya que los tiempos para liquidar los convenios varían según la fecha en que se acuerden. “Ahorita estamos otorgando seis meses, la gente se acerca, firma un convenio con un pago inicial de 30% del total del adeudo… y hasta seis mensualidades”.

Menciona que se cobra un interés del 1% mensual, aproximadamente. Se analiza cada caso, por lo que el plazo puede extenderse o reducirse.

Sobre los principales motivos del atraso en el pago del predial, responde que los ciudadanos comentan que son diversos, desde predios heredados hasta imprevistos económicos o la pérdida del empleo.

“El padrón de morosos está muy segmentado. No puedo decir: la zona Oriente debe más, porque de verdad está distribuido en toda la ciudad. El registro de deuda es desde 1992, y aproximadamente 1% nos debe desde esa fecha”.

Añade que ampliaron los horarios de las recaudadoras y las vías de pago, con el objetivo de ser más eficientes en el servicio.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó a México mejorar la eficiencia del gasto público, reducir la informalidad, mejorar la transparencia y el combate a la corrupción, gravar el ingreso al capital, elevar el impuesto al carbono aplicado a los combustibles fósiles, así como actualizar y mejorar los sistemas de recaudación del predial.

Plusvalía

Esta semana, el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco publicó un mapa interactivo en el cual se analizó que Zapopan es el municipio más caro para adquirir una vivienda. Tras la revisión a 862 colonias, con un total de nueve mil 601 casas y departamentos reportados en diversas plataformas de la venta de inmuebles, se documentó que el precio promedio de una vivienda en dicho municipio es de 7.6 millones de pesos.

Superan recaudación

Rubí Gómez, directora de Ingresos de Zapopan, enfatiza que en el ejercicio fiscal 2019 tenían proyectado recaudar mil 076 millones de pesos por el predial, pero alcanzaron los mil 074 millones 138 mil pesos. Esta cifra representa un incremento comparado con los 987 millones de pesos que ingresaron en 2018.

“Este año llegamos con un mayor impulso, con un camino bien trazado… esperamos que la meta presupuestal que tenemos para 2020, que es de mil 460 millones de pesos, logremos alcanzarla sin problema”.

Subraya que reforzarán las acciones de cobro. Primero, se notifica a los ciudadanos, a quienes se les conceden 15 días para realizar el pago. Y si no es efectuado, se abre un procedimiento administrativo que puede llegar al embargo de cuentas bancarias o inmuebles.

“Seguimos trabajando, realizando las invitaciones a los ciudadanos para que se regularicen.

El municipio pone a disposición de la ciudadanía hacer el pago con tarjeta de crédito a meses sin intereses. También existe la posibilidad de realizar un convenio de pago en parcialidades, de acuerdo con la cuantía que represente el crédito fiscal”.

Para este año buscarán hacer una depuración del padrón de contribuyentes para ver cuáles cuentas son recuperables. “De estas 100 mil cuentas pendientes por cobrar, quizá 20 mil son sujetas a depuración. Vamos por 80 mil que no concluyeron su proceso de pago”.

Proyectan aumentar requerimientos en Tlaquepaque

Guillermo Amezcua, director de Ingresos de Tlaquepaque, puntualiza que en 2018 se recaudaron 214 millones de pesos por predial, mientras en 2019 la cifra fue de 227 millones de pesos. Para 2020 proyectan aumentar 34 millones de pesos.

Para disminuir la morosidad, recalca que la meta es emitir alrededor de 30 mil requerimientos de pago. “Para 2020 estamos tratando de abatir este rezago, para requerir a 30 mil cuentas. El año pasado hubo una gran respuesta de los contribuyentes”.

Recuerda que en cartera vencida figuran los que adeudan de un bimestre en adelante. Por ese motivo, el año pasado otorgaron beneficios de 80% en descuentos de multas, así como 75% de descuento en recargos. Y se ofreció la posibilidad de llegar a un convenio.

Adelanta que el departamento jurídico estudia la posibilidad de llegar a los embargos, pero necesitan cumplir con los pasos estipulados.

Puntualiza que los contribuyentes contarán con descuento de 15% hasta el mes de marzo.

En abril, de 5%, y hasta antes del 1 de junio no tendrán recargos. El beneficio se aplica a quienes están al corriente de sus pagos.

Agrega que hasta el 24 de enero de este año registra un incremento de 14% en los ingresos por este concepto, comparado con el mismo periodo del año anterior. “En 2019, se recaudaron alrededor de 62 millones, y ahorita llevamos 71 millones. Sí hay buena respuesta por parte de los contribuyentes”.

El 30% del recaudado se destinará para la realización de obras del Presupuesto Participativo, que este año propone seis acciones distintas para los habitantes.

En Tlajomulco hay descuentos hasta abril

Al igual que Tlaquepaque, en Tlajomulco hay descuentos hasta abril, remarca la tesorera Irlanda Baumbach.

Indica que en enero y febrero la rebaja es de 15%, en marzo es de 10%, mientras en abril, 5% de descuento. Además de los descuentos a personas de la tercera edad y convenios con deudores.

Destaca que en 2019 tuvieron una recaudación de 282 millones de pesos, y en el caso de agua, 184 millones de pesos.

La funcionaria proyecta que, para este año, recaudarán 350 millones de pesos en predial, y 201 millones de pesos por derechos de agua.

A la fecha han recibido 84 millones de pesos por predial, además de 46.8 millones en agua.

“Comparado con el mismo periodo de 2019 se va un aumento de 10.6% y 17.1%, respectivamente. La gente trata de aprovechar los descuentos por pronto pago”.

Acentúa que tras diversas estrategias, Tlajomulco logró un incremento en la recaudación del pago del impuesto predial, con 8.2% más que el año anterior, mientras que en los derechos del agua se registró un alza de 20.3 por ciento.

Subraya que esto se debe a las estrategias como las notificaciones, los programas de descuentos, las opciones de convenio y los meses sin intereses.

En la Ley de Ingresos se registraron aumentos en las tablas de valores; sin embargo, se tiene estipulado un tope del 5% en el impuesto predial en los casos que hubo cambios o ampliaciones de las fincas.

Recuerda que el Presupuesto Participativo 2020 contempla un recurso de 50 millones de pesos para la ejecución de la obra más votada por los ciudadanos que acudan a pagar los impuestos municipales.

