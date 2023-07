Reclaman beneficiarios de Recrea útiles por productos de mala calidad

Madres y padres de familia beneficiarios del programa Recrea, en su modalidad de apoyos con útiles escolares y uniformes han reclamado por la baja calidad de los productos que reciben. En sondeo realizado por este medio, se detectó que los productos que son entregados a estudiantes de educación básica que más deficiencias tienen son las mochilas, cuadernos o los colores.

En el caso de Rosalinda, mamá de un menor que cursa la escuela primaria Pedro Moreno de Zapopan, dice que las mochilas son fáciles de romper. “Las mochilas son las que salen más malitas, les dan estuches y los cuadernos (...) lo que es más malito de calidad son las mochilas porque se rompen muy fácil”.

Leonides García, madre de otro estudiante en el mismo plantel escolar, coincidió con las deficiencias de las mochilas, aunque ella señaló que son los cierres los que se descomponen más sencillo. “Los cierres se le descomponen muy rápido entonces, pues el uso es muy corto y pues sería mejor que tuviera mejor calidad (...) un mes, dos meses, no dura casi, el cierre más que nada es el problema”.

Lucero Velázquez, mamá de una alumna de secundaria del municipio de Zapopan, comentó que, en su caso, son los colores los productos con menor calidad de todos los que recibe. “Es lo único que notamos porque la niña los usaba y nos decía ‘¡No!’, Cómprame unos que sí sirvan y pues es el único detalle, el compás también específicamente fue de lo que salió mal”.

Gricelda, madre de una alumna de la secundaria Fray Antonio Alcalde de Guadalajara coincidió con la mala calidad de los colores. “Malo, no colorean, no se marcan, pues son malos (...) comprar otros, los colores, el compás no”.

Susana Martínez, quien tiene un hijo en grado de primaria de Zapopan, sumó los uniformes a las quejas, pues dijo que el pantalón que le entregaron a su hijo apenas le duró tres meses. “Regular porque se rompe fácilmente (...) el que le acaban de entregar, le duró como tres meses, (porque) se le rompió el pantalón”.

Alejandra, madre de dos hijos, uno de ellos en el plantel de preescolar Ramón Corona y otro en la primaria Narciso Bassols, de Zapopan, agregó que también los cuadernos son de mala calidad. “La calidad en cuestión de cuadernos es buena, pero hay detallitos como los sacapuntas que la verdad no funcionan o no tienen filo o se quiebran, el resistol a veces pega y a veces no, los lápices a veces se quiebran muchísimo”.

Una de las peticiones que hace a la autoridad es que entreguen antes los productos, pues dijo que suelen entregarlos en octubre, ya cuando han comprado la mayoría de los útiles escolares que les solicitan en las escuelas. "Que mejoren la calidad y la entrega porque también muchas veces nos los entregan hasta octubre, casi noviembre y para esas fechas los maestros ya nos piden la lista de útiles completa entonces, esos útiles se quedan reservados porque no alcanzan a llegar a tiempo”.

