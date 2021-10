Recibe apoyo para menaje y lo pierde en nueva tormenta

A Juan Manuel se le inundó su casa hace un mes en la colonia Ojo de Agua. En esa ocasión casi 700 familias resultaron afectadas. Por la lluvia, el agua llegó a metro y medio de altura y todos sus muebles se echaron a perder, por lo que el Gobierno de Tlaquepaque le dio un apoyo para menaje y se compró un nuevo refrigerador que ayer volvió a descomponerse durante otra anegación.

“Cuando yo me fui (a las cinco de la mañana) no había nada, el agua todavía no llegaba ni al batiente. Pensé que no pasaría más, pero después me fueron a avisar a mi puesto de trabajo que ya se había inundado. Lo que se mojó ya no lo puedo rescatar, ni modo que me eche el refrigerador, que compré con la ayuda pasada, al hombro. Lo único que hice fue rescatar el colchón que tiene una semana que lo compré”, compartió.

Contó que pretende cambiarse de casa.

“Nunca se había inundado tanto y la vez pasada fue peor. Era de madrugada, como las dos de la mañana, cuando desperté y había agua. Nunca pensé que volvería a suceder. Vamos a ver si conseguimos otro lugar en renta fuera de esta colonia”, lamentó.

No es el único que piensa en hacerlo. Diana y María Guillermina también quieren mudarse a otro lado, pero les es más difícil porque es su patrimonio. “¿Quién nos va a querer comprar si saben que aquí se inunda? Si pudiera, lo vendería para comprar en otro lado. Tengo 25 años aquí y nunca había pasado esto. Antes entraba muy poquito, pero el mes pasado parecía cascada”, expresó Diana.

Ella y su familia usaron el dinero que les dio el Ayuntamiento para comprar repisas, pero otra vez se mojaron. Dijo que con tres bloques de cemento alcanzó a subir las camas para evitar que llegara a los colchones. “¿De qué sirve que nos estén dando dinero? Que nos den solución de la calle, de la presa”, exigió.

Cientos de viviendas resultan con daños por lluvia de ayer

Casi 600 viviendas resultaron con daños por la lluvia que azotó ayer la Zona Metropolitana de Guadalajara y la Ribera de Chapala.

En Tlaquepaque se desbordaron las presas Las Pintas y El Chicharrón, provocando inundaciones en las colonias Ojo de Agua y Juan de la Barrera, donde en algunos lugares el agua subió hasta un metro.

En ese municipio hubo al menos 400 fincas con estragos.

Para tratar de contener la inundación, se activó un operativo con más de 250 elementos de varias dependencias, se utilizó maquinaria pesada para desazolvar cauces y una bomba de la Comisión Nacional del Agua para desfogar los cuerpos de agua.

Además, el DIF municipal instaló un albergue en la colonia Vista Hermosa para atender a la población afectada.

En Tlajomulco de Zúñiga hubo 28 viviendas dañadas, informó Dámaso Illescas, primer comandante de Protección Civil y Bomberos del municipio.

Los fraccionamientos más afectados son Balcones de La Calera, Nuevo San Miguel, además del poblado de San Lucas Evangelista.

También se desbordó el arroyo del fraccionamiento Campestre San Diego, así como los canales de Las Pintas y Jardines del Edén, los cuales registraron niveles más allá de su capacidad, causando inundaciones en la vía pública.

En tanto, la cabecera municipal de Jocotepec amaneció incomunicada debido al deslave de dos cerros, uno por el lado del poblado El Molino y otro en la localidad Piedra Barrenada, en los límites con el municipio de Chapala.

Por su parte, el Ayuntamiento de Chapala informó que el desbordamiento de seis arroyos y la formación de nuevos cauces provocaron afectaciones en al menos 150 casas de la delegación de Ajijic; las comunidades con más estragos son Altaseca, Canacinta, el Bajío, Cristina, Mojonera y Bugambilias.

Además, se habilitaron dos Centros de acopio y albergues en el Centro Cultural y DIF de Ajijic, donde se atenderá a las familias damnificadas y se recolectarán artículos y alimentos.

