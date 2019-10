Rechazan excesos por compra de viandas para foros del Congreso de Jalisco

A pesar de que el pago de viandas no está contemplado en el acuerdo interno que reglamenta el uso de los recursos de los que disponen diputados para la organización de foros, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Salvador Caro, negó que haya excesos en la entrega de esos apoyos y sostuvo que han cumplido con las disposiciones, aunque admitió que no han acatado el requisito de solicitar los apoyos al menos 30 días antes del foro. Caro Cabrera calificó como “preguntas de mal gusto” los cuestionamientos sobre el tema.

“Se autoriza coffee break, pero no alimentos. Los alimentos que ha habido los han pagado los diputados de su bolsa. La verdad esas preguntas, me parecen de muy mal gusto para eso está la Secretaría y la Coordinación Administrativa”, comentó.

En respuesta a una solicitud de transparencia, la Coordinación de Administración y Finanzas del Poder Legislativo informó que, en lo que va del año, han ejercido al menos 282 mil 344 pesos en la organización de foros y once diputados han recibido apoyos. Con esos recursos se hicieron compras de productos como carnes frías, quesos, pan de baguettes, abanicos y se pagaron boletos de avión.

La Junta de Coordinación Política acordó que los diputados podrán usar esos fondos para la organización de sus informes de actividades, sin rebasar el tope de 60 mil pesos.

Sobre los apoyos para transporte a diputados “foráneos”, el panista Gustavo Macías pidió no concederlos para no generar trato diferenciado entre los legisladores locales. Dijo que la bancada del PAN no está de acuerdo con esos apoyos.

En sesión de la Junta, los presidentes de Grupos Parlamentarios acordaron modificar el presupuesto 2019 del Legislativo para etiquetar recursos a la eventual compra de un inmueble para la reubicación del archivo. Esta partida se fondearía con los recursos sobrantes del programa de retiro voluntario.

PARA SABER

Gasto de diputados en sus foros

Esteban Estrada

Foro: Ley de Mejora Regulatoria, realizado 14 de mayo 2019

Renta de mobiliario $42,902

Productos desechables $1,664.51

Pan de baguett $1,250

Carnes frías, quesos y aderezos $1,549.88

Maestro de ceremonias $3,712

Total: $53,073

Jorge González Arana

Foro: Congreso Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Migración

Total. - 33 mil pesos “evento integral”. (No se proporcionó desglose de gastos)

Mara Robles Villaseñor

Foro: Diálogo sobre reforma a ley de educación realizado el 27 de marzo 2019

Renta de mobiliario, equipo de audio y malla sombra $20,887

Impresión de Lonas y Abanicos $7,849.72

Renta de sombrillas $8,700

Foro: día internacional de la leche realizado el 3 junio 2019

Gastos

Renta de escenarios sillas, pantallas malla sombra, equipo de audio y micrófonos $20,990

Total $58,427.83

Héctor Pizano Ramos

Apertura de foros órgano técnico de gestión metropolitana 24 de enero 2019

impresión de dos displays $649

Entrega de reconocimientos $30,000

Foro diálogos zona interestatal

Renta salón de Hotel Marriot Puerto Vallarta $1,323

Viáticos a Patricia Mestas titular del Órgano Técnico $8,202.63

Renta salón Hotel Marriot Puerto Vallarta $13,958

Total: $54,132.63

Arturo Lemus Herrera

Foro: Reforma federal al sistema nacional de salud

Evento integral $48,851.15 (No se proporcionó desglose de gastos)

Elaboración de lona y display $7,493

Total $56,344.15

Elizabeth Alcaraz Virgen

Pago de alimentos, hospedaje y combustible para la entrega de notificaciones en Puerto Vallarta, La Barca, Tala y Jocotepec: $5,234

Jonadab Martínez García

Foro: Encuentro Nacional de Diputados locales por la Movilidad 25 y 26 de mayo.

Carpetas de vinipiel personalizadas $1,513.80

Foro “Nueva Ley de Mejora Regulatoria”

Carpetas de vinipiel personalizadas $2320

Total: $3,833.8

Mariana Fernández Ramírez

Foro Por un Jalisco con Energía

Display con araña $1,299.20

Mesa de Trabajo “Diálogos por la gobernanza” realizado 26 y 28 de febrero

Display con araña $2,598.40

Total $3,987.6

María Esther López Chávez

Foro Calidad del aire 5 de marzo 2019

Impresión de lona $4,210.8

Total: $4,210.8

Mirza Flores Gómez

Boletos de avión foro en el Congreso del Estado de Oaxaca $7,643.99

Foro Sistema Estatal Anticorrupción 2.0 Jalisco

Arreglo floral $1,999.99

Cerrajería $2,088

Total: $11,731.98

Oscar Arturo Herrera Estrada

$452.40 sellos comisión

El diputado refirió en entrevista que ejerció 30 mil pesos en un foro, ese gasto no se incluyó en el reporte entregado por la Coordinación de Administración.

NM