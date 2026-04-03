La alcaldía de Iztapalapa vivió este viernes 03 de abril del 2026 su multitudinario viacrucis en su 183º edición, una de las más especiales de su historia al ser la primera desde que la Unesco declaró esta expresión religiosa, de las más importantes del país, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Desde la mañana de este Viernes Santo, las calles de Iztapalapa retrocedieron más de dos mil años hasta la época bíblica , con la presencia de nazarenos cargando cruces o romanos a caballo.

"Es buenísima la salud (del viacrucis). Principalmente lo ves y lo vas a poder constatar con los niños. Sigue habiendo mucho niño que viene por sí solo", explicó Joaquín Rueda, miembro del comité organizador del evento desde 2005.

Él fue una de las personas que fue hasta la India el pasado mes de diciembre, cuando la Unesco reconoció a este icónico viacrucis como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en su reunión anual.

El viacrucis de Iztapalapa fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. EFE/M. Guzmán

Ahora, los habitantes de Iztapalapa celebran este reconocimiento internacional como un "sueño inalcanzable", pero alcanzado tras "picar piedra" durante años, recordó Rueda.

"Los vecinos salen a las calles a apoyar a la procesión dando naranjas, poniendo paquetes, sacando sus propias imágenes para que puedan haber una comunión (...) Aquí no pertenecemos a la iglesia, no pertenecemos a la autoridad administrativa, todo es comunitario" , resaltó.

El viacrucis de Iztapalapa nació en 1833 y no ha dejado de organizarse. EFE/M. Guzmán





¿Cómo surgió el viacrucis de Iztapalapa que cumplió 183 años?

Esta tradición nació en 1833 como un voto comunitario para pedir el fin de una epidemia de cólera que diezmaba a la población.

Una década después se formalizó aquel compromiso con la primera puesta en escena, iniciando en 1843 un ciclo que acumula ya más de 180 años de historia ininterrumpida.

Esta es la representación de Semana Santa más multitudinaria de México. EFE/M. Guzmán

El recorrido se realiza por los ocho barrios originarios de Iztapalapa , donde los vecinos transforman el espacio urbano en escenarios bíblicos para escenificar los episodios del Nuevo Testamento.

Se trata de la representación de Semana Santa más multitudinaria del país y una de las mayores concentraciones religiosas de América Latina.

¿Cómo fue este Viernes Santo en Iztapalapa?

Como todos los años, los más de dos mil participantes interpretaron escenas históricas de la Pasión de Cristo, como su detención, el linchamiento de los soldados romanos y su posterior crucifixión.

Se prevé que en total el viacrucis de Iztapalapa reúna a más de 2 millones de personas. EFE/M. Guzmán

Antes de iniciar el recorrido, que finaliza con la muerte de Jesucristo en un cerro, Guadalupe declaró que en su onceavo año participando sigue con la "tradición" de su familia, originaria de esta alcaldía y quienes asistían anualmente.

"Es muy pesado, pero es muy bonito cuando subes al cerro (...) es muy bonita la impresión que pasa, toda la multitud de gente que se junta", dijo esta mujer, caracterizada como nazarena, quien puso en valor el hecho de que "pocas mujeres" participan en esta festividad.

Por su parte Ángel, de 43 años, dijo que cargar con una cruz en Semana Santa es un "momento de reflexión", más si cabe en esta ocasión, tras el reconocimiento de la Unesco.

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Subido en un caballo y vestido de soldado romano, Armando Guzmán apuntó que esto es una "experiencia única" y una "tradición" del pueblo de Iztapalapa que "le ha costado bastante perdurar", así como "lo más hermoso que te puedas sentir en la vida".

En esta edición, los organizadores confían en reunir a más de dos millones de personas, volviendo a los niveles de asistencia anteriores a la pandemia.

JM