Un hombre fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de un hombre.

La Fiscalía de Jalisco informó que se trata de Iván Valentín "N", quien fue imputado previamente por hechos relacionados con la desaparición de un hombre, quien además fue localizado sin vida en el mes de diciembre del año 2021 .

El secuestro, desaparición y posterior hallazgo de la víctima

De acuerdo con las investigaciones, el hombre víctima fue visto por última vez cerca de su domicilio , donde presuntamente fue interceptado por sujetos armados que lo privaron de la libertad y lo trasladaron a bordo de un vehículo , sin que desde entonces se tuviera conocimiento de su paradero.

Tras los hechos, el hombre fue encontrado sin vida varios días después, el 16 de diciembre del año 2021.

Detalles sobre las investigaciones contra Iván Valentín "N"

Como parte del seguimiento del caso, se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que el agente del Ministerio Público formuló imputación en contra de Iván Valentín "N" por el delito de desaparición cometida por particulares. Posteriormente, la autoridad judicial determinó vincularlo a proceso.

Esto se dio como resultado de los datos de prueba presentados por la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, según afirmó la dependencia estatal.

El juez confirmó la medida de prisión preventiva, que seguirá en efecto mientras dure el proceso penal. También se establecieron cuatro meses para llevar a cabo la investigación adicional, esperando una sentencia .

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FF