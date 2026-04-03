Viacrucis de Iztapalapa deja pelea entre asistentes y policías | VIDEO

La representación del Viacrucis en Iztapalapa se ha convertido en uno de los eventos con mayor asistentes durante la Semana Santa en Ciudad de México. La noche del día de ayer, jueves 2 de abril, tuvo momentos de tensión debido a una riña entre los asistentes y elementos de seguridad.

Riña durante operativo de seguridad en zona con alta afluencia

Las autoridades se vieron obligadas a restringir accesos debido a que el incidente anteriormente mencionado ocurrió en medio de una alta concentración de personas y esto derivó como resultado en la inconformidad e incomodidad de los asistentes.

El hecho se presentó en el cruce de Avenida Ermita Alta y calle Estrella en la colonia El Molino, de acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mientras en la zona se desarrollaba un operativo de control de movilidad y seguridad.

El punto donde ocurrió el conflicto fue una de las áreas con mayor cantidad de asistentes. En ese preciso lugar, elementos de la Policía Metropolitana trabajaban para controlar el flujo de personas.

Medidas de control generaron inconformidad entre asistentes

Las acciones que implementaron los elementos de la Policía Metropolitana fueron los siguientes:

Restricción en el acceso a zonas con alta densidad de personas

Ingreso permitido solamente a personas que contaran con acreditación oficial.

Control de movilidad con el fin de evitar riesgos por sobrecupo.

Las acreditaciones oficiales fueron emitidas por el Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa (COSIAC), Comité responsable de la organización y logística del evento.

La riña se presentó cuando muchos de los asistentes se mostraron inconformes con las medidas que se implementaron en las restricciones del acceso. Según reportes oficiales:

Varias personas comenzaron a empujar a los policías.

Se registró el lanzamiento de objetos.

Esto derivó en un conflicto y riña en la zona.

Autoridades logran restablecer el orden sin lesionados

En uno de los eventos más relevantes de estas fechas, estos eventos generaron tensión y desorden, si bien no escaló a mayores.

Ante este escenario las autoridades presentes optaron por el diálogo con los responsables de los empujones y demás inconformes. Esto con el fin de reducir el riesgo de un mayor desorden.

Las acciones incluyeron:

Llamada a la calma y explicación de las medidas.

Exhortación a trasladarse a otras zonas con menor saturación.

Finalmente las autoridades lograron dispersar a los manifestantes y recuperar el control del área. Todo lo anterior ocurrió sin dejar lesionados.

CA

