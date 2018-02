Queremos que vuelvan a Italia vivos o muertos: familiares

Familiares de Raffaele Russo, su hijo Antonio y su sobrino Vincenzo Cimmino, los tres italianos desaparecidos en Tecalitlán, pidieron a las autoridades que los encuentren, en el estado que sea, para poder repatriarlos, manifestó Francesco Russo, hijo de Raffaele.

"A las autoridades mexicanas les pido con todo corazón que le den seguimiento a las investigaciones por una pronta localización de nuestros familiares, queremos que ellos regresen a Italia vivos o muertos".

Actualmente hay cuatro oficiales de la Policía de Tecalitlán, presuntos involucrados en la desaparición forzada, pero Francesco demandó además que se localice al resto de participantes ahora prófugos.

Estos son el director de la Policía, Hugo Martínez Muñiz; al comandante que se presume les dio la orden vía radio, Hilario Farías Mejía, así como a los integrantes del crimen organizado a los que se informó que fueron entregados los tres italianos a cambio de dinero para los policías.

"Más que todo que se pueda localizar pronto a este criminal que recibió a mi familia a cambio de mil pesos para que se termine esa tragedia que no solo tiene involucrada a mi familia sino también a toda la gente mexicana que sufre de esos delitos todos los días".

Francesco pidió además ayuda a los ciudadanos, de quienes no guardan rencor, pues la gran mayoría es gente honesta y trabajadora.

"Ayúdenos a terminar con esa mafia que no nos deja vivir en paz, dormir tranquilos, que se aprovechan de la buena gente porque saben que no tienen defensa por la mucha corrupción que hay en este hermoso país".

El 31 de enero, los familiares de Raffaele, Antonio y Vincenzo les perdieron el rastro a los suyos en Tecalitlán, después de que policías de ese municipio los detuvieron. De acuerdo a las investigaciones de las autoridades, fueron entregados por los oficiales a un grupo del crimen organizado a cambio de mil pesos.

Aunque la Fiscalía General informó que al menos Raffaele contaba con antecedentes en Campeche por fraude, sus familiares defendieron que actualmente él era un vendedor ambulante. En Jalisco, no se tiene denuncia por delito alguno cometido por estas personas desaparecidas.

Francesco insistió a las autoridades que no dejen de buscarlos. "Mi familia, yo, Italia no nos vamos a parar hasta que no encontremos a nuestros familiares".

LS