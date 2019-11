Quedan sin sanción faltas injustificadas de magistrados a sesiones del STJE

Las ausencias injustificadas de un magistrado a las sesiones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) no tienen ningún tipo de sanción pues no están contempladas en la Ley Orgánica, ni reglamento del Poder Judicial; reconoció Ricardo Suro Esteves, presidente del STJE. Explicó que la única consecuencia podría ser que el registro de asistencias es parte del expediente que se remite al Congreso estatal, en los casos de los juzgadores que aspiren a la ratificación para segundo periodo, aunque tampoco es una limitante para ser ratificado.

"No se contempla sanción, es simplemente cumplir con la obligación que cada uno de nosotros tenemos. Es un tema personal de responsabilidad de cada uno de nosotros acudir a las sesiones", comentó.

Explicó que en general las faltas de los magistrados se deben a la coincidencia de las sesiones con audiencias por actuaciones en amparos u otros procesos.

"Mientras no haya una afectación personal, me parece que si asiste regularmente un magistrado a su sala a trabajar no hay una trascendencia más allá del incumplimiento del deber de acudir a las sesiones", añadió.

A través de una solicitud de información vía transparencia, este medio documentó que el magistrado Rogelio Assad Guerra acumuló hasta el mes pasado 27 faltas a sesiones de pleno del STJE, en siete casos no le fueron justificadas.

Una falta más

El magistrado Rogelio Assad Guerra, se ausentó a la sesión de este martes del STJE con lo que acumuló la falta número 28 en el año y amplió su récord como el juzgador más faltista. Justificó la ausencia argumentando motivos personales. El magistrado, integrante de la Décima Primera Sala Especializada en Materia Penal, es uno de los juzgadores amparados en contra de la reforma que hace obligatorias las evaluaciones y presentar pruebas de control y confianza. El año pasado, el juzgador acudió sólo a 15 de 39 reuniones del pleno del Tribunal.

