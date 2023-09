¿Qué ha pasado con la recomendación sobre calidad de agua en Guadalajara?

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió en febrero de 2022 la Recomendación 10/2022, en la cual pidió a distintas autoridades realizar acciones para atender la mala calidad del agua en distintas colonias de la ciudad, derivado de la nota periodística "Aumentan reportes de agua sucia en 140 colonias", publicada por este medio de comunicación.

En agosto pasado, Fernando Zambrano Paredes, director de seguimiento de la CEDHJ, explicó que de los 11 puntos emitidos al Siapa, este solamente aceptó seis.

Acerca de nivel de cumplimiento, dijo que les han informado acciones en relación con encuestas de satisfacción entre usuarios.

"Son avances que aún no generan cumplimiento, y que este debe ser a mediano y largo plazo. No hay un porcentaje (de cumplimiento) son acciones que están implementando y a partir de estas acciones deben generar avances".

También se hicieron puntos de recomendación a la Secretaría de Gestión Integral del Agua, Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), Secretaría de Salud y la Comisión de Protección Contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal). Zambrano Paredes dijo que la Secretaría de Gestión Integral del Agua no ha informado de ningún avance, y que la SIOP no aceptó la recomendación al responder que las obras no eran de su área de competencia. Adelantó que la Coprisjal trabaja en certificar la calidad del agua del Siapa. "Nos interesa que las acciones se extiendan para que en ninguna colonia de la Zona Metropolitana tenga agua turbia".

Estos son los puntos que el Siapa aceptó en la Recomendación 10/2022

Segundo. Se realicen las acciones que resulten necesarias para que de manera inmediata se corrija el problema que aún presenta la colonia Miraflores en Guadalajara y Villas Puerta del Sol de Zapopan, así como de las que ese sistema tenga reportadas, respecto a la turbiedad del agua, para que se cumplan los objetivos establecidos en las normas de carácter internacional, nacional y estatal.

Se realicen las acciones que resulten necesarias para que de manera inmediata se corrija el problema que aún presenta la colonia Miraflores en Guadalajara y Villas Puerta del Sol de Zapopan, así como de las que ese sistema tenga reportadas, respecto a la turbiedad del agua, para que se cumplan los objetivos establecidos en las normas de carácter internacional, nacional y estatal. Séptimo. Hacer público en sus medios y portales oficiales lo siguiente:

Hacer público en sus medios y portales oficiales lo siguiente: Los criterios para la selección de los puntos de monitoreo de calidad del agua suministrada, así como los resultados de éstos. Así como niveles de cloro residual, vertido y acumulado, en cuerpos receptores provenientes de concesiones residuales municipales y de particulares.

suministrada, así como los resultados de éstos. Así como niveles de cloro residual, vertido y acumulado, en cuerpos receptores provenientes de concesiones residuales municipales y de particulares. Octavo. Instruir a quien corresponda para que, de manera paralela a las supervisiones realizadas en las diferentes colonias del AMG, se apliquen encuestas de satisfacción dirigidas a los habitantes, a efecto de corroborar el resultado del mejoramiento del servicio y con base en los resultados obtenidos se tomen las medidas de continuación o ajustes necesarias.

Instruir a quien corresponda para que, de manera paralela a las supervisiones realizadas en las diferentes colonias del AMG, se apliquen encuestas de satisfacción dirigidas a los habitantes, a efecto de corroborar el resultado del mejoramiento del servicio y con base en los resultados obtenidos se tomen las medidas de continuación o ajustes necesarias. Noveno. Implementar el plan de contingencias para los reportes en los que se describe el suministro de agua sin condiciones de potabilidad.

Implementar el plan de contingencias para los reportes en los que se describe el suministro de agua sin condiciones de potabilidad. Décimo. Instruir lo propio para que se diseñen e implementen programas dirigidos a la sociedad en general y en específico a los usuarios del Siapa, encaminados a la educación y cultura del cuidado del agua e higiene, concientización de la ciudadanía respecto al trabajo que existe detrás para distribuirla en los hogares.

Instruir lo propio para que se diseñen e implementen programas dirigidos a la sociedad en general y en específico a los usuarios del Siapa, encaminados a la educación y cultura del cuidado del agua e higiene, concientización de la ciudadanía respecto al trabajo que existe detrás para distribuirla en los hogares. Décimo primera. Girar instrucciones al personal que corresponda para que elabore un estudio o análisis de la infraestructura hidráulica en las zonas del AMG bajo su administración, para determinar la proyección y construcción de las obras que resulten urgentes de atender, renovando estratégicamente la infraestructura prioritaria para el buen funcionamiento y servicio de agua potable, así como para que sustituya la infraestructura hidráulica en polígonos focalizados por la incidencia de reparaciones y/o problemática de agua turbia.

TABLA Recomendación 10/22

Autoridades a las que se dirigió Puntos Gestión Integral del Agua 8 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 2 Secretaría de Salud 2 Coprisjal 3 Siapa 11

Autoridades a las que se dirigió Puntos aceptados Gestión Integral del Agua 8 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 0 Secretaría de Salud 2 Coprisjal 3 Siapa 6

Por turbiedad, aumenta compra de garrafones

"Para desinfectar comida agarraba de la pila, y ahora todo lo hago con agua de garrafón". EL INFORMADOR / ARCHIVO

María Delgado, habitante de Las Bóvedas, en Zapopan, afirmó que desde principios de este año ha comenzado a salir agua color café en su vivienda. Por ese motivo decidió hacer su reporte al Siapa, pero después no le contestaron para el seguimiento.

"Ya después jamás me pude comunicar con ellos, me colgaban. Pensé en ira la Profeco. Para desinfectar comida agarraba de la pila, y ahora todo lo hago con agua de garrafón".

Dijo que tiene una niña pequeña, por lo que le da desconfianza lavarle sus trastes con el agua turbia. "Antes compraba tres garrafones para dos días, ahora compro seis".

Delgado indica que otra de las problemáticas es que tiene mucha ropa manchada, y las camisas blancas de los uniformes escolares de sus hijos ya están amarillas.

"Ahora que está lloviendo sale un poco mejor, como a las 6 o 7 de la tarde sale más clara. Pero solo algunos días y hay que estar revisando. Mi colonia no apareció entre las que tienen descuentos porque me dijeron que no había tantos reportes, pero a todos les sale igual de café".

Agregó que han contemplado comprar filtros, pero eso significaría un gasto mayor. "Nos gustaría que el Siapa nos dijera porqué el agua está saliendo así. Dice mi marido que si compramos filtros de agua, pero entonces ellos no están haciendo su trabajo, que exista respuesta. Que den la cara y nosotros no estemos en la incógnita de saber qué tiene el agua".

Lee también: Exigen al Siapa a rendir cuentas por mala calidad del agua

OF