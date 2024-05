El Salto se ha consolidado como uno de los municipios más importantes para la industria y el desarrollo económico en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y también para Jalisco. Por ello, parte de las propuestas de Estefanía “Fany” Padilla, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía del municipio, es seguir impulsando la economía de la zona.

En materia de infraestructura pública, su principal propuesta es la construcción de tres parques lineales en varias colonias y que sean cercanos a los mayores desarrollos de vivienda que hay en El Salto, con el fin de fomentar las actividades recreativas y físicas en la población.

“Uno estará en La Azucena. que es parte de la cabecera municipal; otro es cerca de Parques del Triunfo, que es por donde está la penal de Puente Grande, es una de las entradas hacia el municipio, le dicen ‘la carretera Agua Blanca’; y otro está por la delegación de El Verde, que es la colindancia que tenemos con la carretera a Chapala”, mencionó Padilla.

En cuanto a la inversión destinada a infraestructura pública y social, la candidata emecista estimó que alcanzaría los 700 millones de pesos en todos los rubros.

En esa partida se incluyen otros proyectos como la construcción de un nuevo cementerio con más capillas de velación. Padilla recordó que sólo hay dos en el municipio.

La abanderada naranja mencionó que también apostarán por la infraestructura educativa, al recordar que el municipio ha crecido en cuanto a su población, por lo que propondrá la construcción de nueve planteles escolares de educación básica, entre kínderes, primarias y secundarias.

“El Salto ha crecido muchísimo en población, estamos ya rebasados con los centros educativos con los que contamos”, manifestó la aspirante a alcaldesa.

Entre otros proyectos, estará el contar con una dirección de bienestar y protección animal, renovación, pavimentación e intervención de calles y avenidas, así mejorar el alumbrado público y las banquetas, ya que El Salto es el municipio con menor porcentaje de infraestructura de banquetas en todo el Estado, según el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado (IIEG).

Además, “Fany” Padilla explicó que de la mano del Gobierno del Estado, habrá centros comunitarios conocidos como Colmenas, con el fin de reducir la incidencia delictiva en colonias del municipio e impulsar el arte, la cultura y el aprendizaje de nuevas actividades para la población.

En materia de agua, buscan la ampliación de la planta potabilizadora número 5 ubicada cerca de la zona de “El Ahogado”, en Tlajomulco de Zúñiga, la cual abastece de agua a pobladores de ambos municipios. También irá por la incorporación total del municipio al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

En seguridad, Padilla comentó que se buscará seguir implementando la homologación de sueldos para los policías municipales y mejorar sus condiciones laborales.

Pese a sus 31 años, Estefanía Padilla tiene antecedentes en la política, pues fungió como diputada local por el Distrito 20, impulsando iniciativas en favor de los municipios de la circunscripción. EL INFORMADOR/A. Navarro

Mercadóloga y lectora de García Márquez

Aspirante a la presidencia de El Salto, Estefanía Padilla busca continuar con el impulso al desarrollo industrial de esta localidad de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Mercadóloga de carrera, contó para este medio que ejerció su profesión por algún tiempo antes de dar el salto a la política, pero no dejará aparcada esta faceta, pues espera volver cuando deje los cargos públicos.

Cuenta que es aficionada a la lectura de Gabriel García Márquez. También le gusta el pop y, en general, todos los géneros musicales, aunque al único que no le termina de tomar el gusto es al metal.

—¿En qué te consideras experta o profesional?

—Soy mercadóloga de profesión, me gusta mucho mi carrera, le ejercí un tiempo y considero que en algún momento voy a regresar a ejercer como tal el marketing, me gusta mucho la publicidad, el posicionamiento de marca, toda esta parte definitivamente es parte de mi esencia, de mi expertise y vamos a continuar en algún momento de la vida desarrollando esto.

—¿Cuándo te ves nuevamente retomando tu carrera?

—Pues en el momento que los ciudadanos decidan que ya mi aportación en el servicio público dejó de ser útil o dejó de ser importante o atractivo para ellos. Muchos años, espero.

—¿Tienes algún hobbie?

—Me gusta leer, me gusta pasar mucho tiempo con mi familia, soy muy hogareña, con mis amigos, viajar, leer, son mis principales hobbies.

—¿Cuáles son tus géneros favoritos de literatura?

—Las novelas, me gustan mucho.

—¿Algunas novelas que te hayan gustado?

—Sí, “Cien años de soledad” me gusta y “Crónica de una muerte anunciada”, soy muy fan de Gabriel García Márquez.

—¿Y en cuanto a música?

—En cuanto a música, me gusta el pop, bueno, la verdad todo, es lo único que de repente no es el metal, el metal sí me cuesta trabajo escucharlo.

Fany Padilla es mercadóloga, profesión que piensa tomar después de su carrera política. EL INFORMADOR/A. Navarro

La unión familiar, su máximo logro

Una persona que no se arrepiente de nada, así se definió “Fany” Padilla, quien afirmó que todas las experiencias que ha tenido en su vida, tanto buenas como malas, le han permitido adquirir experiencia a lo largo de sus 31 años de vida:

—¿De qué te arrepientes a tu edad?

—De nada en general, creo que lo bueno y lo malo que he hecho me ha permitido adquirir experiencia.

—¿El mayor logro o satisfacción que tengas?

—Unión familiar.

—¿Eras buena para estudiar?

—Sí, de 9 o 10, ñoña.

—¿Qué te hubiera gustado estudiar?

—Ingeniería civil.

—¿Te llamó mucho la atención?

—Sí soy mercadóloga, pero si regresara a la universidad y tuviera que volver a empezar sería ingeniera civil.

—Si pudieras regresar el tiempo, ¿qué cambiarías?

—Híjole, de mi vida personal no tanto, del contexto en el que vivimos sí, me hubiera gustado tener un México mucho más seguro, me hubiera encantado haber sido una niña que salió a las calles a jugar, nunca lo hice precisamente pues porque ya de años para acá, ya vivíamos en un contexto más inseguro, eso sería lo que cambiaría. Temas de la contaminación, nunca me hubiera gustado llegar al momento al que llegamos hoy con una gran crisis de agua.

—¿Cómo te ves en 10 años?

—Creciendo profesionalmente, sintiéndome orgullosa de lo que voy a hacer en estos 10 años, haciendo un recuento de todo lo que hecho para impactar la calidad de vida de las personas que confían en mí.

—¿Quién es tu mejor amiga?

—Mi hermana mayor y la menor también, mis amigas son mis hermanas. Tengo mucha confianza en ellas, aparte nos llevamos un año entonces, esto permite que los lazos afectivos que tengamos no sean solamente de hermanas, sino de amigas.

—¿Cuál es la importancia de la familia en tu vida?

—Totalmente, 100%, lo más importante.

—Mensaje para los lectores de EL INFORMADOR

—Es importante que los jóvenes se involucren, que participen, yo sí creo en el relevo generacional, desde muy corta edad me dieron la oportunidad de ocupar cargos de toma de decisiones importantes y creo que fue gracias a que me involucré muy joven.

De ganar la elección, la candidata estima que la inversión en infraestructur apública será de 700 millones de pesos. EL INFORMADOR/A. Navarro

¿Qué opina de?:

“Fany” Padilla también nos dejó sus pensamientos sobre algunos personajes de la política:

López Obrador: Mentiras.

Claudia Sheinbaum: Sin personalidad.

Xóchitl Gálvez: Chavorruca.

Jorge Álvarez Máynez: Cool.

Gobernador de Jalisco: Experiencia.

Ricardo Villanueva: Academia.

Claudia Delgadillo: Mujer.

Laura Haro: Joven.

Pablo Lemus: Carisma.

Preguntas extra...

—¿Eres team frío o calor?

—Calor.

—¿Montaña o playa?

—Playa.

—¿Café o té?

—Café.

—¿Tacos o torta ahogada?

—Tacos.

—¿Tequila o mezcal?

—Tequila.