El programa de verificación vehicular del Gobierno de Jalisco sigue causando inconformidades entre algunos automovilistas, muchos de ellos en el municipio de Puerto Vallarta, que ha sido escenario de manifestaciones en contra de la disposición oficial que ha llevado a ciudadanos a movilizarse y cerrar vialidades del destino turístico.

Un caso fue el del ciudadano Héctor Campos que, a través de sus redes sociales, denunció al personal del verificentro de Puerto Vallarta que arruinó su vehículo, luego de que el personal forzara la máquina, al tiempo que señaló que los trabajadores no están capacitados para realizar las pruebas.

Relató que él llevó su auto en buenas condiciones mecánicas, pero el personal del Centro de Verificación Responsable 0007 y a "sólo unas semanas de su último servicio de mantenimiento", a su automóvil le realizaron "pruebas exageradas al motor forzandolo de más con pruebas más allá de uso domestico" por lo que dañaron la máquina.

Héctor agregó que el personal del verificentro no está capacitado y, a la hora de reportar el fallo, el propio "gerente" del sitio le respondió que "aquí no tenemos mecánicos, ni grúa para saber cual fue la falla". Así que su coche no respondió más y, además, se le entregó su certificado de no aprobación. "¡Me tronaron el motor! Ya no pude ni avanzar 2 cuadras!!!".

Más tarde, el ciudadano vallartense, compartió la "segunda parte del cochinero de daños causado a mi carro":

El diagnóstico fue que no hay lubricación en el motor y no trabaja el sistema de circuito carburante, ni la bomba de inyectores. Compartió más datos técnicos sobre la operación de su vehículo, en el que dijo que los parámetros "para un diesel es entre 2500 a 3000 mil revoluciones", como fue su caso, pero apuntó que en el verificentro "lo estuvieron trabajando en 5000 mil revoluciones y talves más", por lo que con probabilidad hay falla en el motor.

Hasta el momento, no existe respuesta oficial al respecto.

Este caso no es el único que señala malas prácticas en el Centro de Verificación Responsable 0007 de Puerto Vallarta. Diversos medios de comunicación en el municipio costero comparten varias experiencias de automovilistas que han señalado que la manipulación incorrecta en sus automóviles ya no permitieron que los coches arrancaran, después de someterse a pruebas para obtener la certificación.

OA