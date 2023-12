Proponen PRI y PAN reasignaciones en presupuesto de egresos

Las fracciones parlamentarias del PRI y el PAN en el Congreso de Jalisco propusieron la reasignación de al menos mil 200 millones de pesos conjuntos en el presupuesto de egresos estatal para destinarlos a proyectos del SIAPA, apoyos al campo, Nidos de Lluvia, salud mental, identificación de cuerpos, entre otros.

En primera instancia, la diputada Mirelle Montes, del PAN, propuso la reasignación de 100 millones de pesos para el SIAPA y que sean utilizados para la construcción de un proyecto que permita garantizar la calidad del agua para los usuarios en la ciudad.

“Necesitamos que el SIAPA tenga recursos en este presupuesto, pero bien etiquetados, bajo un proyecto en específico. Estos 100 MDP se están solicitando para llevar a cabo una auditoría con expertos en materia de agua que nos expongan la problemática que existe en el organismo y las áreas de oportunidad y derivado de ello, tener una estrategia integral para garantizar la calidad del agua”.

También proponen que el director del SIAPA, Carlos Enrique Torres, acuda al Congreso local cada 3 meses para que exponga los avances en el proyecto de mejora de calidad del agua. El coordinador de la bancada del PRI, Hugo Contreras, comentó que buscan aumentar los apoyos destinados al campo.

“Estamos planteando también que se fortalezca el fideicomiso de alianza para el campo que ahí vienen todos los proyectos de capacitación, tecnificación, proyectos productivos con un fondo de 50 MDP y llegar hasta los 70 y 80 MDP en total con lo que está proponiendo el Gobierno del Estado”.

El legislador priísta advirtió que “si no le mueven una coma, no vamos a ir”, en referencia a la posibilidad de que no acompañen el proyecto si no acuerdan modificaciones. La coordinadora del PAN, Claudia Murguía, dejó en claro que, de no tomarse en consideración sus propuestas, no realizarán marchas o harán uso político del presupuesto.

“Si es que no fueran atendidas todas las solicitudes que hacemos, no lo van a ver haciendo marchas y no van a ver haciendo uso del presupuesto de egresos como un botín para hacer tales o cuales cosas”.

Otros 300 MDP se buscan reasignar para el fortalecimiento de municipios del interior del estado.

20 MDP se buscan reasignar para destinarse al programa Nidos de Lluvia y que se implemente en municipios de los Altos donde han padecido la sequía y efectos del cambio climático.

70 MDP para equipamiento en escuelas del estado.

50 MDP para los Centros de Justicia para las Mujeres, incluido el nuevo inaugurado en Tlajomulco de Zúñiga.

80 MDP para equipamiento de los hospitales civiles de Guadalajara, incluido el Civil de Oriente.

50 a 80 MDP en apoyos para familiares de policías caídos en el cumplimiento de su deber o de oficiales desaparecidos.

Un fondo para huérfanos de personas desaparecidas, aunque sin especificar la cantidad.

FS