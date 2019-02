Presupuesto previsto para el IJM no será reasignado: diputada federal

Los 35.9 millones de pesos que se tenían previstos para el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), según el Presupuesto Federal para el Estado de Jalisco en 2019, no serán reasignados a algún otra partida de la Entidad ante su desaparición por el Gobierno Estatal, según indicó la diputada federal por Morena, Laura Imelda Pérez, secretaria de la Comisión de Presupuesto.

"Estuvimos platicando para ver si ese dinero iba o no a llegar al Instituto, parece ser que según las reglas de operación no podría ser asignado. No se va a hablar ahorita de reasignaciones, simplemente ese dinero va a ser reintegrado al Presupuesto Federal", dijo la diputada en rueda de prensa, realizada esta mañana en su casa de enlace, en Tlaquepaque.

De los 35.9 millones de pesos que estaban previstos para el IJM, 6.1 millones de pesos se destinarían al Programa para la igualdad entre hombres y mujeres, 4.3 millones para el Programa para incorporar la Transversalidad de la Perspectiva de Género, 18.4 millones de pesos para la Prevención y atención de la violencia contra las mujeres y los 7.1 millones restantes se invertirían en el Fortalecimiento institucional en temas de igualdad y perspectiva de género.

Según expresó por su parte la diputada federal por Jalisco, Lorena Jiménez Andrade, quien también estuvo presente durante el evento, se prevé que ante la cancelación del presupuesto existan consecuencias negativas para el apoyo de las mujeres en la Entidad, sin embargo, añadió que los diputados federales morenistas ya discuten distintas estrategias y acercamientos con autoridades federales que permitan continuar con la atención que se daba desde el IJM, aunque no a través de la recién creada Secretaría de Igualdad Sustantiva, sino de un organismo paralelo al Instituto o un recurso extraordinario.

"Porque independientemente de las decisiones que tome el Gobernador, que son decisiones aprobadas por la Cámara de Diputados en el Estado de Jalisco, hay una voluntad política expresa de los diputados federales de Jalisco, de Morena a nivel estatal y federal, que vamos a ir con toda la fuerza y los planteamientos para que ese presupuesto, que probablemente no sean los 35 millones, probablemente sea menos, pero que pueda dar solución a las problemáticas que se plantean sobre la violencia hacia las mujeres de nuestro Estado", dijo Jiménez Andrade.

