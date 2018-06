Presentarán propuesta para destrabar Fiscalía autónoma

En un intento de sacar de la congeladora la reforma para dotar de autonomía a la Fiscalía General, el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado presentará una propuesta para reforzar las iniciativas pendientes de aprobarse hace más de un año en el Congreso estatal. Jorge Alatorre Flores, titular del Comité, explicó que pretenden incluir planteamientos emanados desde organizaciones civiles para concretar el marco legislativo que de origen a una Fiscalía con verdadera independencia.

Alatorre Flores recordó que se requiere aprobar las modificaciones pues la Fiscalía es la encargada de investigar todos los casos de corrupción abiertos antes de la entrada en funcionamiento del sistema. Añadió que para tener una autonomía real el Gobernador no debería participar en el proceso de nombramiento ni proponer terna, como se plantea en la reforma que presentó.

“La sociedad a través del Comité de Participación Social estará entregando una alternativa para lograr que esto se destrabe, para legitimar las iniciativas que ya existen, retomar los puntos valiosos y que logremos nombrar una Fiscalía General autónoma”, adelantó.

Subrayó que hay consenso entre todas las fracciones parlamentarias para que el comité participe en la evaluación de perfiles.

Cuestionado sobre los resultados del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE), afirmó que sí hay avances, aunque no haya una investigación terminada; argumentó que el combate a la corrupción no debe centrarse en la judicialización sino en la prevención para que los casos no se presenten. Entre los avances conseguidos enlistó que está operando, lo que no sucede en otros estados, que se emitieron las primeras recomendaciones y que se elaboran planes de trabajo con instancias de la sociedad civil.

“La judicialización del combate a la corrupción es un error, el combate a la corrupción implica no solamente meter a la cárcel a las personas que han traicionado la confianza pública una vez que se demuestre esto debidamente, sino implica hacer las reformas necesarias para que esto ya no sea necesario. La mejor lucha contra la corrupción es la que no tiene que hacerse porque logramos abortar la corrupción antes de que esto sucediera”, puntualizó.

La primera recomendación lanzada por el Comité Coordinador del SAE fue dirigida al Congreso para que se destrabe el nombramiento del tercer magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, y se determine si es viable una reforma al procedimiento de selección que evite se vuelva a declarar desierto, por la falta de acuerdo entre las bancadas.

