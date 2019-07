Presencia de Guardia Nacional no afecta turismo en Puerto Vallarta

Luego del arribo de elementos de la Guardia Nacional a Puerto Vallarta, el alcalde del municipio costero, Arturo Dávalos Peña, señaló que no ha afectado el turismo, al contrario pues al momento ya tienen cerca 75% de ocupación en los hoteles, aunque espera que lleguen a, al menos, 85%.

Explicó que, junto con Seguridad Pública, Tránsito, Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la GN realiza recorridos de vigilancia y, por lo menos en la zona centrica del malecón, no portan armas, solo toletes: "eso ha logrado una percepción a la baja en seguridad y colocarnos en el primer lugar como destino turístico nacional".

De acuerdo con el vigésimo cuarto levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), esta ciudad se encontró en las ciudades con menor percepción de inseguridad pública.

Sin embargo, Dávalos detalló que los crímenes que más se perciben son robos a casa habitación, tiendas de conveniencia, así como de motos y vehículos, aunque en un bajo porcentaje. "Tan solo el mes pasado solo hubo 74 de estos crímenes y va a la baja", dijo.

Además agregó que cada viernes se reúne con Semar, GN, Seguridad Pública Municipal y la Sedena para realizar un mapeo de las zonas con mayor incidencia de crímenes y hacer operativos.

Por otro lado, informó que, en tres hectáreas de un terreno propiedad del Gobierno del Estado, se construirá el cuartel e instalaciones para los elementos de la GN.

Guardia Nacional también ha tenido operativos en Encarnación de Díaz

Con el propósito de disminuir la inseguridad en Encarnación de Díaz, Felipe de Jesús Romo, presidente del municipio, indicó que la Guardia Nacional ya ha hecho incursiones y que desde la alcaldía ya han dispuesto de un espacio físico para que se instale definitivamente.

"No ha llegado a establecerse, pero sí hemos tenido operativos en los recientes días y estamos esperando la llegada definitiva de 30 elementos", aseguró.

Sobre las 22 denuncias por desaparición de jóvenes en el lugar que tiene Fiscalía del Estado, Romo subrayó que hay más personas en esta situación, pero no denuncian por temor. Sin embargo, ya hay cinco que volvieron a sus casas con vida, aunque no se sabe si son parte de los denunciados o no.

Por otra parte, sostuvo que, en lo que va de su administración ha habido dos ataques a personal de seguridad del municipio, con un saldo de dos heridos, que pueden estar relacionados con el crimen organizado.

"Hemos reforzado la seguridad de la corporación, estamos trabajando con FE, con el secretario de Seguridad Pública del Estado, hemos recibido comodato de armamento, hemos modificado operativos de rondines y contratado más policías", resaltó.

LS